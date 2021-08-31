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F16降落衝出跑道「插進土裡」影像曝光！拋傘煞不住　空軍說話了

記者吳奕靖／屏東報導

漢光演習預演驚傳意外，一架F-16V編號6829雙座艙戰機疑似受到大雨影響，在進行模擬戰備道起降演練過程當中，降落屏東機場跑道時，戰機快到跑道盡頭的時候，竟然衝出跑道，雖然一度有拋傘出來試圖增加阻力，不過還是煞不住，結果衝出跑道，戰機機首插進土裡，目前消防隊對戰機灑水降溫，演習預演也暫時暫停。

【相關新聞連結】快訊／漢光預演F16V插進土　「模擬戰備道起降」大雨攪局出意外

▲▼F16V降落衝出跑道，後面還有拋傘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲F16V降落衝出跑道，後面還有拋傘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據空軍政戰主任表示「初步研判是機件問題所造成」，還好衝出跑道，飛行員沒有受傷，目前還在掌握詳細情況。31日清晨進行預演，原訂是進行4架戰機的起降，分別是IDF經國號戰機、F16V、幻象2000以及空中預警機，而滑出跑道的是F16V，就在F16V滑出跑道之後，原本要降落的幻象2000立刻飛走，並沒有跟著降落。

空軍政戰主任陳國華進一步說明：「無論是環境人為還是機件因素，目前仍還無法研判，要透過調查才知道，而飛行員人員均安，屏東機場現場飄雨，進場符合能見度標準，戰機輪子目測未受損，機鼻插進軟土裡，目前訓練持續，戰訓也未停止」。

▲▼F16V降落衝出跑道，後面還有拋傘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲F16V降落衝出跑道，座艙蓋打開（紅圈），箭頭處為駕駛員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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