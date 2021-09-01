開學首日新北警護童+交通疏導　連15天加強抓違規

▲新北市各警分局長在開學首日，到校門口護童 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎疫情在5月中全台擴散，疫情提升三級警戒，各級學校均採停課不停學，接著進入暑假，成有史以來最長暑假，9月1日開學首日，新北市警察局各分局均派警、義交至各小學護童，也加強周邊交通疏導，務必做到學童及交通安全。

新北市交大特別加派警力結合各分局護童，規劃交通疏導崗位269處，警力158人、義交209人，擴大加強校園周邊、快速道路、高架道路、聯外橋梁及重要幹道交通疏導。也規劃自9月1日起，為期15日稽查取締學（幼）童車輛專案勤務。

板橋警分局長劉炯炫表示，特請同仁執行護童勤務時針對違停車輛加以勸導，確保學童上、下學安全；三重警分局長陳永昌也準備印有婦幼保護專線的「彩色筆」、「口哨鑰匙圈」及「長尾夾」作為宣導小禮物；海山警分局長李忠萍、淡水警分局長黃南山等也都親到校門口維護學童及交通安全。

目前新北市區道路平、假日的車流量較防疫三級警戒前還高出3成至4成，為降低道路負荷，新北公車已落實清消，並全面恢復原有班次。呼籲民眾多利用大眾運輸工具，落實防護（口罩、面罩、防護眼鏡）、實聯制及清潔消毒措施，維持防疫安全及交通順暢。

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