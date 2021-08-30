滿足多工處理與遊戲需求　MSI GEFORCE開學季熱銷筆電買再送電競耳機

▲MSI Pulse GL76／GL66開學季超殺優惠，買再送電競耳機。（圖／MSI提供，下同）



消費中心／綜合報導

天下父母心，孩子開學最開心！終於度過漫長的居家防疫時期，一路過完暑假之後，爸媽們差點忘記「清淨」為何物，好不容易等到開學季，終於能把書包款一款跟孩子一起送（丟）進（出）校（家）門（門），一想到這裡就默默地嘴角失守，省去顧小孩的時間，終於可以好好把WFH期間早就看不慣的電腦全部換一換，之前沒時間破關的遊戲一起玩到爽。除此之外，終於脫離義務教育、即將踏入大學的新鮮人們，也正在尋覓適合的筆電，要能文能武還能看劇剪影片，微星MSI Pulse GL76／GL66不僅有專業電競規格，外型設計和視覺、聽覺功能一個也沒少，開學季再祭出優惠下殺近萬元。

開學了，又是換筆電的時候，看看手上這台筆電，要不是已經用了好多年快要變成老古董，就是規格不夠強、休閒娛樂時打game不盡興，能有一台規格夠強又能支援多工、滿足生活休閒與課業、工作等需求的筆電，還得考慮荷包夠不夠厚，真的要比好久才能下手。

▲科技感十足的外型搭配金屬質感，讓人目不轉睛。



微星看準開學季各年齡層都有更換筆電的需求，加上近年電競熱潮只增不減，推出開學季超殺優惠，熱銷款電競筆電Pulse GL76／GL66補貨到！搭載NVIDIA® GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU，及最新11代Intel® CoreTM i7處理器，鈦灰色金屬外殼散發出濃濃科幻風格，搭配酷似穿著「金屬裝甲」的機身線條，外觀強悍又不失質感，令消費者眼睛為之一亮。

挑筆電，外型絕對是一大重點，Pulse GL76／GL66由比利時3D藝術家Maarten Verhoeven設計，結合他對於未來科技感和戰士的想像，結合微星獨特的產品設計，特別繪製出專屬角色，讓筆電更加不凡。

Pulse GL76／GL66搭載的是最熱門的GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU，GeForce RTXTM 30系列GPU堪稱是為校園生活和遊戲打造的「終極工具」，NVIDIA的RTX平台具有光線追蹤技術專用的RT核心，及適用於人工智慧的Tensor核心，在提升畫面播放速率的同時也不犧牲畫質，讓玩家能以絕佳的影像品質暢玩各款超人氣RTX遊戲，如：《戰地風雲 2042（BATTLEFIELD 2042）》、《漫威星際異攻隊（MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY）》、《MINECRAFT》等，搭配144HZ更新率的極速電競面板，盡情享受每個遊戲畫面細節，帶來一場栩栩如生的視覺饗宴。

NVIDIA GeForce RTX筆記型電腦不僅能提升遊戲效能，還能讓學生們在課程上如虎添翼！GeForce RTX筆記型電腦能為數十種STEM軟體和應用程式提供GPU加速，包括3D設計與建模類的AutoDesk、SolidWorks、Matlab，遊戲製作開發引擎Unreal、Unity，深度學習資料處理如TensorFlow、Python、Rapids等，強大的GPU能帶來更快速的作業速度，在更短時間完成課程所需。此外，防疫期間使用線上課程的頻率增加，NVIDIA Broadcast運用AI降噪技術來提升聲音及和視訊畫面品質，輕鬆參與各類線上課程，滿足學生生活的各個面向。

▲COOLER BOOST 5散熱模組能即時有效排除廢熱。



擅長多工處理或經常遊戲打到忘我的人，絕對會感受到筆電過熱的困擾，MSI最新「COOLER BOOST 5」高效散熱設計，有雙風扇加上6組散熱導管，能即時有效排除廢熱，讓處理器和顯示卡發揮最佳效能之餘，也能維持住鍵盤面的最低溫度。

▲鍵盤背光隨時可依喜好調整。



一開機就會被Pulse GL76/GL66的RGB背光電競鍵盤驚豔，透過MSI Center軟體，玩家可隨時客製化調整Mystic Light背光顏色，打造專屬於自己的風格。一開電腦就沉浸在自己世界的玩家們，透過支援Hi-Res高解析音樂播放的功能，可以讓自己完全沉浸在音樂中，享受高解析音樂帶來的聲音細節，堪比「耳朵高潮」！

MSI助你開學一臂之力，原價59,900、優惠價50,900，直殺近萬元的超甜價格，買再送MSI專業電競耳機（市價1,690元）， 開學季是時候挑選一台更罩的新筆電。

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