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美學生打BNT「最常見4症狀」！前台大醫曝台灣開打最大隱憂

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲首批BNT疫苗將抵台提供12～17歲學生優先施打。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布首批BNT疫苗除了12～17歲青少年優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，優先提供12～18歲民眾預約。許多家長憂心孩子接種疫苗後引發副作用，前台大感染科醫師林氏璧觀察美國施打報告後，統整出最常見4大症狀，憂心台灣學校集體施打後「會不會發生集體暈針」問題。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，美國CDC分析7/16前於VAERS系統約890萬名12～17歲青少年接種BNT後通報9246個不良反應報告，約每千次注射有1次通報，其中90.7%為非嚴重不良反應。最常見症狀依序為頭暈20.1%、暈厥13.3%、頭痛11.1%、失去意識7.5%及盜汗7.4%。另一個較不會低估的通報系統發現，注射第一劑後約9%會發燒，第二劑後約30%會發燒。

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林氏璧解釋，昏厥是因大腦灌流不足造成短暫意識喪失，會自動恢復意識，而在打針後引發即為「暈針」，引發副交感神經過度反應，讓心跳變慢、血壓變低而暈倒。在美國昏厥通報的1228人中，有901人符合標準醫學定義，其中60%為女性，年齡中位數15歲，16.3%曾有恐懼打針病史，16.1%會至急診就醫。

▲▼ 新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲美國學生打完疫苗後，暈針機率頗高，讓前台大感染科醫師林氏璧相當憂心。（示意圖／達志影像）

其中嚴重不良反應則有70%為男性，年齡中位數15歲。林氏璧進一步指出，最常見症狀為胸痛56.4%、心肌炎40.3%。在通報的14例死亡中，並無因心肌炎死亡，其中2例為肺栓塞、2例自殺、2例腦出血、1例心臟衰竭及1例嗜血症候群，另6例待確認。

林氏璧以美國數據推算，BNT若在台灣替100萬名年輕男施打第一劑，可能會看到約13例心肌炎，而在注射一週後，要小心有無胸痛、喘不過氣及心悸症狀，且要避免劇烈運動，一旦出現異狀盡速至急診。他坦言，「我比較擔心的反而是在學校集體施打，會不會發生集體暈針的問題」，以美國報告看來暈針發生比例高，須好好衛教與防範。

至於美國BNT第二劑於21天後就施打，林氏璧估計指揮中心會延至10～12週之後才打，是否因此讓第二劑不良反應減少，將是有趣話題。英國目前施打第一、第二劑後心肌炎機率都是百萬分之4，但可能是因目前還未廣泛施打到年輕人的緣故。

▲▼師大附中高一新生開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣青少年將優先接種BNT疫苗，許多家長擔心產生副作用。（示意圖／記者湯興漢攝）

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