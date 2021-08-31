世界第一！　我國高中生奪國際地球科學奧林匹亞4金1銀

▲花蓮高中蔡銘哲、師大附中李恩齊、康橋高中曾映昉、新竹科學園區實驗高中陳郁仁、建國中學陳則宇（由左至右） 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

我國參加2021年第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽傳來捷報！在33個國家、199名參賽學生中，我國5名代表參賽學生總計獲得4金1銀及國家團隊野外考察銀獎佳績，國際排名與澳洲並列第1名，表現優異。

教育部國教署指出，受疫情影響，今年國際地球科學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國家內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經校內初選、全國選拔、選訓營及兩階段決選營等過程，從504名學生當中選出5名代表我國參加比賽。



今年代表團由台灣師範大學教授陳卉瑄、葉孟宛擔任領隊及副領隊，並由台師大教授吳朝榮及林佩瑩、中央大學教授林沛練、台灣大學教授郭鴻基、文化大學教授蘇世顥、淡江大學教授秦一男、成功大學教授陳炳志及龔慧貞協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，8月23日至29日參加線上賽，大會於30日公布成績並舉行閉幕典禮。

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▲我國高中生參加國際地球科學奧林匹亞競賽，獲得4金1銀好成績，國際排名與澳洲並列第1名。（圖／教育部提供）

國教署指出，代表隊4位金牌獲獎者分別為新竹科學園區實驗高中學生陳郁仁、師大附中學生李恩齊、康橋高中學生曾映舫及花蓮高中學生蔡銘哲；1位銀牌獲獎者為建國高中學生陳則宇。

國教署說明，今年大會安排各國代表隊以國家團隊野外考察模式進行分組簡報，使學生間得以互相觀摩學習，並一覽各國自然地景風情及不同環境議題；競賽中也讓學生以國際小組編制，透過線上方式與其他國家學生進行地球系統專題及火星任務，以增進國際間學生交流，提升團隊合作及科學探究的素養。



國教署表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。



