LIVE／18~22歲優先打BNT引論戰　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

首批BNT疫苗抵台時間延後，今天恐怕到不了。指揮中心規畫BNT將給學生等年輕族群優先接種，雖然22歲以下族群拍手叫好，但剛開放登記的23至28歲年齡層強烈反彈，指揮官陳時中昨（8/31）也坦承：「這是父子騎牛、騎馬的難題。」對於各品牌疫苗施打進程或計畫有無變更，待下午疫情中心記者會，由陳時中說明。

陳時中昨未鬆口到貨時程，於記者會中回應「BNT實際到貨時間我不是那麼清楚，但這批貨對台灣來講意義重大，這批貨來了我會去」並說明，BNT到貨量一次大概都是90幾萬，但詳細數字還不清楚，應該是會分兩批；這數字和先前傳出的近200萬劑相去不遠。

指揮中心昨日公布規劃，會採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，至於其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。陳時中說，這次和以前登記情況不同，是個例外，主要在於AZ疫苗最低已開放23歲，所以希望補齊缺口。

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指揮中心發言人莊人祥說明，18~22歲族群約有100萬人，其中約有21萬人已經完成第一劑或者第二劑的接種，剩餘80萬人將符合平台優先提供BNT疫苗對象資格。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）