陳時中稱「疫苗數量已經夠了」　網揪1關鍵打臉：BNT會笑台灣吧

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書透露，疫苗採購策略應以「有備無患」來思考，他也向BNT公司探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性；不過針對此洽談中的3000萬劑，衛福部長陳時中昨（31日）卻直言「3000萬劑的量稍微多了。」消息曝光後，引起鄉民全傻眼，「連演都懶得演，佛系拿疫苗？」

對於郭台銘日前在臉書發文透露，BNT疫苗今年可到貨800至900萬劑，同時也替台灣爭取3000萬劑的額度。有媒體昨31日在防疫記者會上問及此事，陳時中回應，「我覺得數量稍微多了一點，因為我們才2千300萬人口，從接種第一劑到第三劑，還要向專家諮詢第三劑要打多密集、間隔多久，「這都是我們要考慮的」。

陳時中也提醒，針對數量方面還要再和專家討論，「疫苗也不是說放了就不會壞」 ，要考慮台灣施打狀況和接種策略，同時基於已採購2000萬劑莫德納（Moderna）疫苗，也簽訂阿斯特捷利康（AZ）疫苗的採購意願書，當然購買其他疫苗我們也是認為有必要的，但是「主要的量現在就已經夠了」。

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▲德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

消息曝光後，就有鄉民在PTT八卦板發文直言，「台灣果然是超前部署，全世界疫情看不到盡頭時，大家搶疫苗沒人在意太多，只有在意不夠，但陳時中卻怕放到壞，這邏輯真的無人能比。」

更有鄉民認為，BNT被各國逼貨的情況下，看到台灣這樣的態度一定覺得很可笑，「哇哩，這個時候居然有人擔心疫苗拿太多的，奇人！我現在供貨壓力大，那我就把你的貨押到最後再給好了，態度本來就是該擺出來的，連演都懶得演，佛系拿疫苗？」

還有鄉民開啟嘲諷模式表示，「陳時中講話很常省略主詞，所以你們要去想想他說的主詞是什麼，這樣才聽得懂他在說什麼，疫苗太多，疫苗放了會壞，我猜這句話的主詞應該是（BNT）疫苗太多，（高端）疫苗放了會壞，這樣就知道他在盤算什麼了。」

貼文一出後，引起許多鄉民紛紛無奈回應，「現在大半台灣人還沒第一劑，就在嫌疫苗多」、「頭好痛又來一次！上次林全要買的時候，政府也這麼說，德國BNT大概正在笑台灣吧」、「買多又怎樣？只會護航高端？」、「買來都不一定會到貨更何況不買」、「到時沒到貨，又是你負責？」、「英國最近BNT也買了快1億劑（人口6665萬）」、「3000萬會多嗎？還是每年都要搞一次紓困」。

▼再買3000萬劑BNT？陳時中稱「疫苗現在的量已經夠了」網氣炸。（圖／翻攝PTT）