公幼採購垃圾桶單價8600元惹議　長沙教育局：訂製款價格合理

▲湖南長沙4所公幼文化採購明細。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

長沙市望城區教育保障服務中心公佈轄區4家公立幼兒園文化採購項目明細，總價約104萬元人民幣（約447萬元新台幣），其中，分項明細顯示，垃圾桶2000元/個（約8600元新台幣），衛生間牌子128元/塊（約550元新台幣）。誇張價格引起網友討論，質疑採購案有瑕疵。對此，長沙市教育局回應，垃圾桶材質為訂製款，價格合理。

▲同款式的衛生間牌在電商平台上只要120元新台幣。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，長沙公共資源交易電子服務平台8月27日發佈公告稱，湖南舵手文化傳播有限公司中標長沙市望城區2021年4所幼兒園（億達、澳海、順舟、花緹）文化採購項目，中標金額為102.65萬元（人民幣，下同）。該項目採購人為長沙市望城區教育保障服務中心。

招標《開標一覽表》分項目明細顯示：戶外垃圾桶單價2000元，規格：四分類垃圾桶；尺寸：130cm×36cm×90cm；工藝材料：外殼鍍鋅鋼板電鍍噴塗，內置鍍鋅板內膽；安裝位置：校園內合適室外空間；總價16000元。男女衛生間牌規格：12cm×25cm；材料：3㎜亞克力雙層UV；單價128元；總價2560元。

▲湖南長沙4所公幼採購單價8600元新台幣的垃圾桶，引起外界質疑。（圖／翻攝上游新聞）

據了解，類似的垃圾桶及衛生間掛牌在電商平台上價格低了近乎七成，引起外界熱議。對此，長沙市望城區教育局副局長李晟表示，此次採購包含設計、施工、安裝等整套流程，整個招投標經過三道把關，整體價格處於合理區間。

李晟強調，「有別於一般垃圾桶，此次購買的垃圾桶由於放在幼兒園，材質要求環保，屬於客製化商品，需要與整個幼兒園風格等相匹配，今後會對此類招投標作出更為細化的安排。」

