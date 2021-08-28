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幼兒園老師「月領28K」工作超血汗　網驚呼：根本神明轉世

▲▼幼兒園老師。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲私立幼兒園老師的工作內容很多，但薪水並不算高。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

雲林縣公立幼兒園的林姓女教師昨（27）日載著3個兒子出門參加活動卻不幸遇上死亡車禍，2子當場被拋飛車外慘死，9歲的幼子右前臂也須截肢治療。對此，有網友表示，看了新聞才知道「現在幼兒園教師的薪水一個月是28000元」，話題引起熱議。

原PO在PTT的WomenTalk版上以「幼兒園老師月薪二萬八也太少吧」為題發文，表示看到雲林幼兒園老師一家發生車禍的新聞，讓人心痛，也不禁直呼「這才知道，現在幼兒園教師的薪水一個月是28000元，給幼兒園教師這待遇也太少了吧？」

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▲▼原PO看了新聞才知道幼兒園教師的薪水其實不高。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO看了新聞才知道幼兒園教師的薪水其實不高。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，有許多網友紛紛回應，幼兒園教師薪水低，已經是議論很久的議題了，「幼兒園老師薪水低已經不是新聞了」、「老師真的都是神明轉世」、「超可憐，而且不太會調薪，過45歲可能就開始會被嫌太老」、「幼教不論幼兒園還安親班薪水都很低，跟待在非營利組織工作差不多，幼教老師都是做慈善的」。

也有過來人表示，「我老婆18年前在高雄幼兒園實習才16000哦」、「應徵過雙語幼兒園英文帶班老師，上課都要用英文溝通上課，結果說裡面老師最高2.7萬....這家還是我親戚孩子都有去上，學費很貴的」、「第一次聽我表姐說她月薪2萬多的時候真的有嚇到，比我兼職的薪水還少」。

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