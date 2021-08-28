2歲妹「解鎖特殊技能」被老師狂讚　老爸無奈：該開心嗎？

▲女兒解鎖新技能讓爸爸哭笑不得。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

幼兒園老師一般都會把孩子的狀況寫在聯絡簿上以供家長了解，就有一名爸爸分享，女兒幼兒園老師在聯絡簿上的留言，透露了女兒的「特殊技能」，不過這個技能卻讓爸爸哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，照片中可見幼兒園老師在聯絡簿上詳細紀錄了孩子一天的飲食，還有在幼兒園的課程內容，而聯絡簿最下方還有一個生活記事的欄位，老師寫道，「現在舒是班上的便便探測機，只要有人便便都逃不過舒的鼻子，會找到誰是便便的人，超厲害！」

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▲網友分享幼兒園老師在聯絡簿寫下的女兒新技能。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO看完後哭笑不得，附文寫下「2歲女兒新技能，應該開心嗎？」網友們也紛紛留言回應，「這樣就可以知道是誰便便沒沖水了！」、「老師意外獲得新技能小幫手」、「新成就解鎖」、「好可愛的技能」、「長大了，聞到便便味道可能連吃什麼都知道！」、「女兒：哦哦哦！我聞到了，又有人便便了，這次便便的是～～～～老師」、「直接幫老師精簡一下：水肥大隊隊長」。

也有網友歪樓大讚，「老師的字好漂亮」、「老師真的是幽默，很會鼓勵小孩給大人跟小孩自信」、「老師的字好漂亮喔！真羨慕」、「老師一定是正妹」、「老師很盡責，女兒有天賦」。