埃及聖䴉花蓮現蹤！強勢外來種無天敵　林管處啟動清零計畫

▲埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，為強勢外來種，嚴重威脅本土生態。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處16日下午接獲民眾通報，在壽豐鄉鄰近東華大學懷客橋附近發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，立即啟動通報系統，並出動本處人員搜尋該區域，證實現場有3隻埃及聖䴉。林管處表示，此鳥環境適應力極良好且無天敵，已嚴重威脅本土物種生存空間。

因為此前花蓮尚無埃及聖䴉族群，林管處高度重視，立即邀請銅門部落獵人共組專案移除隊至現場處理，務求在最短時間移除以「清零」為目標，阻止埃及聖䴉在花蓮地區擴散。為維持現場安全，同步請森林警察隊保七總隊及花蓮縣警察局派員現場戒備，以防民眾誤入移除場域。

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▲埃及聖䴉躲藏在鷺科夜棲地裡。

移除隊到達現場前，埃及聖飛已飛離原發現點位，林管處旋即動員20人布網搜尋，晚間6時在附近一處大群鷺科夜棲地裡，發現埃及聖䴉躲藏其中，移除隊雖嘗試開槍移除，但因距離太遠未擊中，且因天色已晚，為顧及相關人員安全，先行撤隊。

▲林管處旋即動員20人布網搜尋。



林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外。此鳥環境適應力極良好且無天敵，逃逸後族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，近年更進一步往內陸低海拔山區逼近，威脅本土物種生存空間。

▲移除隊嘗試開槍移除，因距離太遠未擊中。



研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，已開始競爭、排擠鷺科鳥類生存，也可能對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長。唯有長期、持續地移除其蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。



林管處呼籲，16日發現地點為懷客橋座標 305457, 2642407；夜棲點座標 303482 , 2641076，請民眾若發現埃及聖䴉，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報的日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（03-8325141轉275朱技士），如有照片也請協助寄到chuzong@forest.gov.tw信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。

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