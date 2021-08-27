民眾黨啟動「兩好兩壞」公投環台行程　力挺反萊豬、護藻礁　

▲蔡壁如（右三）、邱臣遠（左四）將啟動公投環台行程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬進口、珍愛藻礁、公投併大選、重啟核四等4大公投案將在12月18日投票，台灣民眾黨立院黨團27日舉行記者會，宣布將由民眾黨立委蔡壁如啟動「公投環台走一回」，宣傳民眾黨主張「兩好兩壞」，對返萊豬、護藻礁兩提案投下贊成票，同時藉此讓地方組織練兵，串起公民社會的力量。

蔡壁如表示，民眾黨主張4項公投「兩好兩壞」，針對護藻礁，民進黨政府曾經說過828公投之前要提出外推方案的環差分析，要用科學數據說服民眾，至今卻提不出來，形同欺騙全台民眾；她將啟動「公投環台走一回」行動，宣傳民眾黨核心價值，也要讓地方組織練兵，串起公民社會的力量。

蔡壁如表示，在9月中旬立法院開議之前，環島行程會先走一半，第一站規劃9月4日從金門開始，接著才是本島行程。

民眾黨立委邱臣遠表示，根據民進黨今年4月進行的民調顯示，62.8％民眾不能接受蔡政府開放萊豬進口，且「非常不能接受」的就占了50.3％，比例相當高，另有高達90％民眾同意，美豬應明確標示有無含萊劑，顯然現階段做法，並無法滿足民眾對於食安把關的期待，民眾黨主張「源頭管理」、「明白標示」，將陸續啟動各地方說明會，讓公共議題可以被社會大眾廣泛討論。

邱臣遠並呼籲藍綠兩大政黨，應理性討論萊豬議題，切勿讓食安議題變成政黨內部動員競爭的工具，模糊公投焦點。

媒體問及，國民黨和民眾黨選在同一天舉行公投記者會，是否有藍白合作的意味？蔡壁如解釋，這只是巧合，且民眾黨主張「兩好兩壞」與國民黨的訴求也不一樣，「如果大家對議題是有志一同，那當然議題合作」；邱臣遠補充，在立法院，各個在野黨都會保持議題合作的可能性。

▲台灣民眾黨對於萊豬進口議題主張「源頭管理、明白標示」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨製作「藻礁永存」紀念小物。（圖／記者屠惠剛攝）