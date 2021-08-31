大型婚宴業者慘淪振興孤兒　邱臣遠籲發第二波紓困「即時救命金」

▲邱臣遠舉行記者會為婚宴業者請命。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情趨緩，行政院推動振興方案，不過，台灣民眾黨立委邱臣遠31日舉行記者會批評，大型餐飲和婚宴業者面臨衝擊，雖然現在開放單一隔間室內80人，不過對場地動輒數百坪的婚宴業者來說，仍然需要新一波紓困，呼籲經濟部針對大型餐飲業者，提供涵蓋租金與薪資成本至少8成的「即時救命金」。

邱臣遠今天舉行「大型餐飲、婚宴、購物中心業者尚未脫困，何來振興？」記者會，為大型餐飲及婚宴業者請命，呼籲政府提供涵蓋租金與薪資成本至少8成的「即時救命金」，或者彈性開放相關指引，讓業者可以回復正常營運，避免出現猛爆性歇業潮。

邱臣遠表示，Covid-19疫情衝擊大型餐飲、婚宴、購物中心業者，雖然政府推動紓困、振興措施，但對這些撐了超過半年以上、「二度重症」的業者幫助卻不大，現在消費市場復甦的速度根本比不上缺口，餐飲業營業額面臨22年來最大幅衰退，衰退幅度達4成以上，就算採取外帶外送、開放內用，營業額最多也只有疫情前的10至20％。

台灣餐飲業聯盟理事長李日東表示，餐飲業內有不同行業別，場地大、人數多、規模大的婚宴會館最受疫情衝擊，就算開放內用，但因中大型會館的人數會超過80人以上，所以還是沒有辦法開業，呼籲9月1日後可以讓婚宴會館「解封」，如果不解封，就應該啟動第二波補助。

李日東說，現在政府規劃振興五倍券，但對大型餐飲業者幫助有限，建議政府在疫情趨緩後，可以補助年輕人結婚、辦婚宴，才能真正幫助到婚宴業者，另針對施打疫苗議題，希望可以讓會接觸到很多客人的服務人員優先施打疫苗。

台灣婚宴文創產業發展協會副理事長彭文傑說，婚宴會館通常會有250人以上，但目前只開放室內80人內用，對業者來說只是4分之1、杯水車薪的營收，如果二級警戒持續到今年底，婚宴業者真的需要新一波即時補助。

▲邱臣遠舉行「大型餐飲、婚宴、購物中心業者尚未脫困，何來振興？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）