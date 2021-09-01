查走私肉品蘇揆怒飆10分鐘　基層怨罵完一週「人錢犬」仍3缺

記者黃翊婷／綜合報導

非洲豬瘟走私問題嚴重，行政院長蘇貞昌上週痛罵關務署10分鐘，並表示國家要人給人、要錢給錢、要X光機給X光機。不過，有海關基層人員透露，罵完一週說好的人、錢、X光機都沒到，連支援的檢疫犬也是每週只亮相幾小時，「人、錢、犬」3缺恐怕才是破口。

▲蘇貞昌痛罵關務署10分鐘。（圖／翻攝直播）

農委會日前查獲走私含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉共71公斤，包括香腸、火腿等肉製品。由於破口出在專責航空包裹的機場X光機掃描作業，蘇貞昌23日上午突襲視察，並當場怒飆海關出現破口，罵了將近10分鐘才離開，讓全場官員氣氛瞬間凍結。

對於這次走私，蘇貞昌痛批，自己上任第一天就裁示要求旅客行李抽查提高到100％，現在只提高2％、3％，海關拿不出辦法，就被業者欺負，國家要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機，「你們沒有想出方法還跟我討論，方法你們要給我拿出來。」

▲蘇貞昌8月31日視察台北港貨物通關作業流程。（圖／行政院提供）

而蘇貞昌昨日（8月31日）前往台北關了解通關作業的執行狀況，包含貨物拆櫃入倉區、X光儀器檢查、人工查驗、刷碼放行及貨櫃進行儀器檢測等等。他表示，由於全球新冠疫情嚴峻、通關貨物增加，去年度的海運貨物量是前年的3倍，海關在擴充空間、人力及機具配置的需求、同仁的獎勵、津貼，行政院一定大力支持。

不過，有海關基層人員向《聯合新聞網》透露，蘇貞昌罵完之後，說好的人、錢、X光機這週根本都沒有到位，就連支援的檢疫犬也是每週只亮相幾小時，「人、錢、犬」3缺，這恐怕才是真正的破口。