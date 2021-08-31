「要人給人、要錢給錢」　蘇貞昌：海關一定要堵住非洲豬瘟破口

▲蘇貞昌31日視察台北港貨物通關作業流程。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

非洲豬瘟走私問題嚴重，政院長蘇貞昌今（31日）也到台北關了解通關作業的執行狀況，蘇貞昌表示，邊境把關要更升級、並且嚴懲不法業者，才能真正阻絕病毒於境外。

蘇貞昌表示，由於全球新冠疫情嚴峻、通關貨物增加，去年度的海運貨物量更是前年的三倍。海關在擴充空間、人力及機具配置的需求、同仁的獎勵、津貼，行政院一定大力支持。自己今天也到台北關了解貨物拆櫃入倉區、X光儀器檢查、人工查驗、刷碼放行及貨櫃進行儀器檢測等通關作業的執行狀況，同時也向第一線工作同仁表達勉勵與感激。

蘇貞昌表示，25年前口蹄疫疫情肆虐，台灣撲殺數百萬頭豬、上萬養豬農生計大受影響。經過長年努力，在口蹄疫宣布拔針，可望重返外銷的前夕，不能因為不法業者營私、舉國努力的成果毀於一旦，「一定要堵住破口、守住台灣豬肉，為國人把關。」

農委會日前查獲走私含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉共71公斤，包括香腸、火腿等肉製品，由於破口出在專責航空包裹的機場X光機掃描作業，蘇貞昌23日上午突襲視察，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口，狂罵將近10分鐘才離開，全場官員氣氛瞬間凍結。

對於這次走私，蘇貞昌當場痛批，自己上任第一天就裁示要求旅客行李抽查提高到100%，現在只提高了2%、3%，海關拿不出辦法，業者就欺負你們，國家要人給人、要錢給錢，要Ｘ光機給Ｘ光機，「你們沒有想出方法還跟我來討論，方法你們要給我拿出來。」