人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

▲全聯商品多樣，深受不少民眾喜愛。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／閔文昱報導

全聯主打價格低廉和商品多樣，是不少民眾購買民生用品首選。一名人妻表示，她近日到全聯採買，結果看到許多商品都有打折，於是在店員的慫恿下，不小心買了超多，「就像中邪一樣」，引發熱議。有許多苦主也分享類似「恐怖」經歷，「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽....進去就一張小朋友不見了。」

一名人妻30日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她30日到全聯時，看到許多貼了打6折的黃標商品，「在我猶豫拿兩盒鯖魚之後，店員說多買一點，這樣才不會浪費，我就不知不覺拿這麼多⋯」

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原PO曬出驚人戰利品，只見她一共買了6盒牛肉、4盒鯖魚、2盒五花肉、1盒鮭魚、1盒雞翅，總共有14樣生鮮食品，且包裝上都貼著黃標打6折。

▲原PO分享照片表示，看到黃標打6折就像中邪一樣。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

文章一出，馬上吸引許多網友討論，紛紛留言，「我前幾天去的時候剛好看到店員在貼6折，跟著他後面掃貨，買起來錢包不會太痛的6折」、「跪求黃標時段」、「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽…進去就一張小朋友不見了」、「好便宜！我懂特價的魔力」、「我也是黃標控」、「看到六折品我也會像中邪一般的狂掃」。

另外，也有不少網友提醒，「其實，拿夠吃的就好，不要囤」、「6折的物品當天吃完比較好，個人覺得放到隔天變的不好吃」、「快處理完進冷凍」、「買太多才是浪費吧」、「其實真的不建議買那麼多！品質堪憂」、「吃不完的建議趕快冷凍，不然到時候都是臭的，變成浪費」、「鮭魚頭要當天煮不然味道會很醒腦」、「牛肉可以，魚不適合囤」。

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