168算錯時間不能吃！全聯PO「角落早餐大圖鑑」　屬性表網笑瘋

▲全聯PO「角落早餐大圖鑑」。（圖／Facebook／全聯福利中心）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心為帶動自煮風潮，除了先前重金邀請蔡依林代言並下廚，今（30）日更在粉絲團PO出一系列「角落早餐大圖鑑」，舉出常見被遺忘在各處的早餐，像是機車掛勾上、鞋櫃上，還有被叫去開會而沒吃完的早餐、老闆心情不好最好別輕舉妄動的早餐⋯等，讓網友也笑瘋「同一包早餐你是要遺落在幾個地方？」

▲▼被遺忘在各角落的早餐。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯在臉書粉專分享一系列「角落早餐大圖鑑」，一次公開所有被遺忘的早餐，包括被遺忘在機車掛勾上、腳踏車籃子裡、鞋櫃上、捷運上；忘記同事要請客而多買的早餐、被叫去開會而忘記吃的早餐；還有正在168卻算錯時間不能吃的早餐⋯等。

▲▼被上班族遺忘的早餐。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲危險度五顆星。（圖／Facebook／全聯福利中心，下同）

每張圖鑑還列出「屬性」、「星星等級」，引發許多網友共鳴，像是獻殷勤卻被正妹同事拒絕的早餐，屬性是「工具人」，「發卡度」5顆星；還有在早餐店「為了被叫帥哥，而多買好幾倍的早餐」，屬性是「自戀」，「財富自由度」5顆星。

▲被正妹同事拒絕的早餐。

▲被早餐店阿姨叫帥哥而多買好幾倍的早餐。

網友看了也紛紛留言「很像我的辦公桌」、「早餐是什麼？」還有人指出被遺忘在捷運的早餐「不科學」，「早上超擠，椅子不可能這麼空」、「遺忘在捷運列車上的早餐是不會在座椅上的，是倒在座椅下方那個地板上」。

▲還有人指出被遺忘在捷運的早餐「不科學」。

▲正在168卻算錯時間不能吃的早餐。（圖／Facebook／全聯福利中心）

也有人說「同一包早餐你是要遺落在幾個地方？」被笑說「別這樣，小編經費有限」，而全聯小編也回覆「先不棄養 明天開始自己做」。粉專也同步分享自煮早餐食譜，利用全聯可買到的食材輕鬆煮，即日起至9/9前更有指定商品任2件贈1枚印花等活動。

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