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吐沙等1hr！她手洗蛤蜊「摸到這1顆」悲劇了　網笑：月底吃土啦

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲蛤蜊都是沙，讓原PO很傻眼。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

在市場或超市買蛤蜊回家，料理前要先經過「泡水吐沙」的步驟，但這種沙量讓人秒傻眼！一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼文，說她買了一包蛤蜊，等吐沙等了1個小時，洗了n次卻還是有沙，「改一顆一顆洗總算是找到兇手了！」接著PO出照片，讓網友都笑出來，「看來月底吃土的不只有我。」

這位女網友表示，「吐沙一個小時……洗了n次還是有沙，改一顆一顆洗總算是找到兇手了！重點是這顆都是滿滿的沙欸！」文中也貼出照片，只見原PO手上拿著一顆打開的蛤蜊，但裡面卻不見任何蛤蜊肉，只有一大坨灰灰黑黑的泥沙，就連用手去撥也都是沙。

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原PO就不禁抱怨，偶爾想吃蛤蜊，就會到超市買，買的次數數得出來，結果常常踩雷，委屈直呼「#煮了20分鐘沒半顆要開」、「#不會再買了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲沙量讓網友不禁笑出來「真實的吃土耶！」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

雖然對原PO來說是悲劇，但照片一出，還是有網友忍不住笑了，「這包水泥不行，居然摻文蛤」、「你看一下包裝～確定不是蛤蜊造型芝麻湯圓嗎」、「它是蛤蜊界的網紅，蛤蜊沙沙」、「牠知道月底了，先吃土再說」、「真實的吃土耶！可能牠月底也不太好過」、「這蛤蜊生前是受了多大委屈？」

也有人建議不要買包裝好的，「買真空包裝，加加減減都會遇到這樣子的情形，去大型傳統市場、觀光漁港買現撈的，就不會買到雷的蛤蜊」、「我也是買到怕了，後來直接去菜市場買比較實在」、「這真的超虧的，因為泥沙比蛤蜊肉重，可能少了兩三顆的份量，其實如果可以盡量去市場買活的」、「我都在大賣場撈還吐舌頭的。」

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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