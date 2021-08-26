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全聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購

▲▼聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯今年中秋提倡「在家烤，安心吃」，自8/27~9/23集結中秋烤肉相關商品祭出優惠，食材部分最低76折起，還有人氣名店醬料限量上市；另首次與日本人氣品牌récolte合作，8/27~12/2推出全新一檔「日本自煮料理神器」點換購活動，共有8款高顏值小家電、品酒好物，以福利點換購最低下殺4折起。

全聯多種烤肉自煮食材優惠，包括免調味隨開即烤的香草戰斧豬排8/27~9/2原價199元，特價175元；9/17~9/23更推出多款獨家醬料醃漬商品，包括醬漬牛小排、醬漬照燒雞腿肉等5款，售價82~135元；另也亦有多種海鮮可選擇，好比魷魚串下殺優惠76折，還有急凍鮮物系列暢銷組合等。

▲▼全聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購（圖／業者提供）

▲全聯多種烤肉自煮食材優惠。（圖／業者提供）

近也推出新品名店烤肉醬，包括原燒、乾杯等，阿珠嬤等，9/10~9/30期間還有特價「買1送1」優惠。而串燒系列及烤肉配料部分，包括烤麻糬，9/15~9/30推出明星商品以及新品共10款，售價49元~125元。烤肉必吃的鴻喜菇、雪白菇、有機A級杏鮑菇及玉米筍等，指定活動時間也有特價27元~75元。

▲▼全聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購（圖／業者提供）

▲全聯首次與日本時尚小家電品牌récolte合作，8款以簡約和小巧外型為特色。（圖／業者提供）

此次搭上中秋節，全聯首次與日本時尚小家電品牌récolte合作，8/27~12/2推出點換購活動，以簡約和小巧外型為特色，主打2人以下小家庭和單身族適用，就算是廚藝菜鳥也能一次上手。推出三大系列，包含下酒烤肉必備的「氣炸鍋」、「迷你煎烤盤」、「雙面煎烤盤」、「電子鍋」；早餐必備的「仿手沖花灑萃取咖啡機」、「經典快煮壺」以及品味紅酒可使用的「電動紅酒開瓶器」、「真空瓶塞」。

▲▼聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

業者觀察發現，因疫情關係，愈來愈多人喜歡下廚料理，因此主打時尚、實用且好收納的個人小家電或生活小物，在平凡中增添情趣。récolte不論在台灣或者日本市場，銷售狀況都因疫情影響逆勢成長，消費者在家料理頻率大增，廚房電器需求大幅提升，尤其在台灣市場自5月疫情爆發後，像是氣炸鍋銷售成長超過120%，其餘包括電子鍋、咖啡機、烤盤也都成長至少5成以上，今年又以氣炸鍋、電子鍋、快煮壺為最受歡迎的前三人氣商品。

▲▼聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯首次與日本時尚小家電品牌récolte合作，8/27~12/2推出點換購活動。（圖／記者林育綾攝）

8款高顏值récolte小家電，只要使用500福利點、1,000福利點或10生鮮積分，即可以280元～2,880元加價購，其中首推「Air Oven氣炸鍋」，擺脫市面上對氣炸鍋體積較大的刻板印象，此款只有A4尺寸的輕巧大小，卻有2.8公升大容量，適合炸、燒烤、烘烤能變化多種食材，使用1000福利點或10生鮮積分加價1,980元，相當市價4折即可換購！

另8/27~9/30也推出10款商品預購，包括便利烤、少油煙的鍋具、烤盤、卡式爐等改良烤肉利器，搭配福利點數加價399元~4,580元，等於最低51折起。

▲▼聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

▲另推出10款商品預購，包括便利烤、少油煙的鍋具、烤盤、卡式爐等改良烤肉利器。（圖／記者林育綾攝）

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