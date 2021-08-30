員工「柚子畫展」太有才！爸媽1原因笑開懷：學校作業靠全聯了

▲走進全聯看到手繪卡通圖案柚子，讓原PO直讚員工是人才。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節就快到了，走進超市、大賣場一定會看到柚子，畢竟這時候正是香甜的柚子產季。就有網友在《全聯消費經驗老實說》貼出1張照片，只見全聯在水果區擺出柚子，吸睛的是，似乎有員工在柚子表皮畫上各種可愛卡通圖案，像是皮卡丘、櫻桃小丸子、巧虎等角色，讓原PO不禁直誇「給全聯人才點讚！」

這位網友貼出照片，可以看到全聯擺出成堆的柚子，有趣的是，放在最上面的11顆柚子畫上了可愛的卡通人物，包括小熊維尼、皮卡丘、巧虎、海綿寶寶、佩佩豬、櫻桃小丸子、《鬼滅之刃》禰豆子、《飛天小女警》花花等等。

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▲還有全聯是貼上五官貼紙，看起來也超可愛。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

照片一出，吸引2千多人按讚，還有網友分享別間店的做法，是用眼睛和嘴巴的貼紙，給柚子上一個有趣的表情，就有爸媽笑說，「很適合幼稚園交作業欸」、「學校作業就靠全聯了」、「想到去年幫我女兒中秋節做的作業」、「可以直接買來交功課了。」

其他人也紛紛留言熱論，「看了好想買來擺在家裡」、「好可愛，想買」、「好可愛❤是被全聯耽誤的小畫家無誤」、「給店員加薪了啦」、「我家孩子們還指定想買畫好的柚子」、「別讓我女兒看到……會花很多錢」、「佩佩豬應該會秒被買走XD！」