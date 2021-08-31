全聯智慧超市業績比預期多1倍！未來開發機器人　到各大社區提案

▲全聯今年7月初疫情三級警戒期間，開設第一家「智慧超市」。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯在今年疫情三級警戒期間，來客數衰退2位數，不過民眾多半一次大量採買，客單價提高，整體業績提升不少。其中7月於台北市瑞光社會住宅開設首家「智慧超市」，生意比預期高出一倍，全聯認為社宅、智慧超市將是未來大趨勢，會持續精進機能整理，還會開發機器人，未來再到其他社宅提案。

今年7月初疫情三級警戒期間，全聯在內湖瑞光社會住宅開設第一間「智慧超市」，占地共391坪，除了有「自動結帳機」免支援收銀，還提供AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機、AI真空冷萃機、自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，打造住戶24小時休憩新空間。

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▲▼全聯第一家「智慧超市」業績比預期高出一倍，將持續改善。（圖／全聯提供）

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，這間智慧超市的生意比預期還高了一倍，而社宅是未來的大趨勢，因此全聯目前將持續在這間智慧超市做包裝、機能整理，並持續開發和改善，包括現代化互動、自動結帳櫃檯，甚至研發機器人提供更多服務，以此間智慧超市作為楷模，未來也計畫去其他社宅提案，帶給民眾更便利的生活。

▲全聯未來將持續到各大社宅提案「智慧超市」。（圖／全聯提供）

另外，全聯每年會持續2到3檔印花集點活動，針對主要客層婆婆媽媽們，像是這一波鑽石鍋；而全店每年也都有2到3檔生活提案活動，會以小家庭、頂客族、在外租屋族等客群為主，會針對不同族群、客層來做服務與行銷。

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