快訊／台南4歲女童遭「掐頸虐死」全身瘀血　同居男友、生母被聲押

▲台南地檢署檢察官會同法醫對林姓女童完成相驗，查出女童全身是傷，係遭棍棒及徒手方式傷害造成，方女與胡男涉殺人罪嫌重大，被檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南4歲林姓女童命案，檢察官31日下午會同法醫相驗，初步相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，研判是以棍棒及徒手方式傷害造成，檢察官於晚上9時訊後，以女童生母、同居人涉殺人罪嫌重大，有逃亡、滅證及串證之虞，聲請羈押禁見。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，林姓女童遭虐死命案，經檢察官訊問後，認被告方女及胡男2人均涉犯殺人等罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

檢察官會同法醫於31日下午，前往成大醫院太平間，對林姓女童疑遭凌虐致死案進行相驗，檢察官與法醫初步相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成，詳細死因仍待檢察官擇日解剖送驗釐清。本案涉案人26歲胡姓男子（林童生母方女之同居人）、26歲方女（林童生母）2人，已由市警二分局警方移送台南地檢署，由檢察官深入調查偵訊。

據了解，台南市警五分局於8月30日深夜10時多，接獲成大醫院急診處通報，有一名4歲林姓女童被送到醫院急診時，到院前已無生命跡象，經醫護人員急救，仍傷重不治死亡，因女童身上全身多處瘀傷，院方懷疑女童遭人淩虐施暴，依法通報市警五分局。因女童26歲方姓母親及26歲胡姓同居男友，都住在二分局轄區，五分局接報後即依法通報案發地所轄二分局偵辦查處。

二分局警方將方女及胡男帶回偵訊，胡、方二人起初辯稱女童係跌倒受傷，否認有家暴凌虐女童情事，警方認為二人避重就輕，經深入偵訊，查出胡男疑認為女童不聽話，涉嫌持拖把管教女童時，將女童毆打傷重致死。且從女童身上有多處新、舊傷，懷疑女童長期被方女及胡男家暴凌虐，警方將方女及胡男列為犯嫌，並報請檢察官相驗，全案移送台南地檢署偵辦。

惟檢方偵訊後，認為胡、方2人所為涉犯殺人罪嫌，是本刑5年以上的重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，於晚上9時許，向台南地院聲請羈押禁見。

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