台南校園防疫不馬虎　黃偉哲：務必維持校園安全健康

▲台南市長黃偉哲表示，9月1日即將開學，各級學校老師包含補教業，95％以上的老師已經接種過疫苗，市府要努力維持校園的安全與健康。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，9月1日即將開學，各級學校老師包含補教業，95％以上的老師已經接種過疫苗，除疫苗之外，包括隔板、口罩、社交距離等防疫規定等，市府也是嚴陣以待，要努力維持校園的安全與健康，建立校園防疫指引，把防疫當作戰，守護學童的安全。

因應開學，台南市各級學校已完成開學前防疫準備，多所學校也辦理返校日完畢，於8月18日率先公布校園防疫8大措施，做為各校開學前防疫準備，目前除已備妥防疫物資存量及購置每生一面午餐隔板外。同時南市府環保局於8月31日，也完成全市高中職以下校園戶外環境消毒工作；各校也安排人員分流引導學生及新生完成量體溫與入班等活動，確保開學日上學及課間活體動線順暢。

教育局長鄭新輝表示，各校已依照中央防疫管理指引與該局防疫措施，規劃入校量體溫動線、提醒學生全時戴口罩、午餐使用隔板、教室固定座位等，教育局特別以「校園防疫大作戰．一日攻略看過來」為主題，製發圖卡，特別從學生「上放學的一天」，說明從入校、活動、餐點、健康提醒、接送及環境等六大可面向說明防疫的重點。

教育局表示，請各校師生於上學前、入校及下午上課前體溫量測並做紀錄，希望隨時掌握自身健康狀況；在校期間，採固定座位及點名，大型集會活動優先採線上辦理；餐點方面，午餐設置隔板及避免交談，指定專人配膳，餐後不忘潔牙；健康提醒方面，則除了喝水及用餐外，須全程配戴口罩；生病老實說，有不適症狀時，在家休息。

針對接送方面，教育局也特別要求各校，應遵守教育部規定，每批學生上車前與下車後，加強車內清消，且應造冊並落實固定座位。放學後，立即回家、不逗留。在環境方面，則請學校務必應保持通風及社交距離，使用500ppm含氯漂白水並定期消毒教室空間及設備。

由於9月1日開學日正好為週三，小學只上半天，因此各校也因應規劃中、低、高年級分流放學，並將家長等候區擴大，以避免群聚於校門口。針對部分學校已開辦課後照顧班者，應要求教學人員入校前應完成疫苗第一劑接種且滿14日，未符合者首次進入校園應提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，之後每7日進行1次為原則。

教育局除已製作「校園防疫大作戰．一日攻略看過來」之圖卡外，亦已於近日將校園常見的防疫問題製作成Q&A，並已發布予各校參考。

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