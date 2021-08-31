醋男怒斬情敵殺紅眼！破門狂砍女友新歡43刀　他慘被放血亡



▲高雄市楠梓今年7月驚傳一起情殺案，陳男持刀攻擊前女友與她的新男友 。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市楠梓區今年7月發生一起殺人案件，陳姓男子涉嫌殺害前女友的新歡林姓男子，他到前女友住所，拿板手敲破玻璃大門，衝進馬女住處狂砍她的現任林姓男友43刀，最後林男倒臥騎樓死亡；馬女則為阻擋，手、背部也被殺傷。橋頭地檢署偵查後依殺人、傷害罪起訴陳男。

起訴書指出，陳姓男子與馬姓女子兩人於去年10月分手，由於陳男家暴，因此今年4月底經法院保護令裁定，陳男不得騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所至少100公尺，保護令有效期限2年。但陳男對保護令置之不理，且不滿馬女另結新歡，竟於今年7月3日晚間近7時騎機車到馬女住所，先持板手擊破大門玻璃後，持刀進入，馬女想上前阻擋，卻遭陳男持刀劃傷她的右後背部、右眼眶周邊與左手無名指。

接著一見到前女友新歡林姓男子想來制止，陳男竟然殺紅了眼，將林男推倒後，以刀刺向他的頭部、手臂、頸部等位置，林男的身上共有43處銳器傷，包含13處穿刺傷及30處切割傷。其中，左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，刺斷左臂動脈，大量出血死亡，馬女則因為躲在2樓房間逃過一劫。橋頭地檢署偵查後依殺人、傷害罪起訴陳男。

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