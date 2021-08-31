第2類只有330人打高端　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

▲COVID-19疫苗第二類對象接種情形。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

200萬劑BNT疫苗將抵台，除保留120萬劑給學生施打，剩下將開放給1至10類對象。對此，藍營批評二類人數無限膨脹，且接種27萬人中只有330人打高端，醫師林靜儀回應，高端7月19日才通過EUA，但在這之前許多防疫工作者因為工作需求已經先打疫苗了，「我們那時候是打得到高端膩！」

對於二類中只有330人接種高端，林靜儀31日在臉書發文表示，第一類醫事人員開放接種是3月底，4月12日開放到第三類對象接種，但高端通過EUA是7月19日，如果6、7月必須去醫院，或是有防疫人員到社區，但他們都沒打疫苗誰會安心，「防疫工作者接種疫苗是保護自己更是職業義務！」

對於二類人數不斷膨脹，林靜儀表示，在開放1922預約平台給民眾預約前，疫苗接種對象除了憲兵、出國運動員外，醫事人員、地方第一線防疫人員、地方執行居家檢疫對象相關服務、維持防疫體系運作地方政府重要官員等都是由地方政府造冊，造冊之後，由指揮中心撥發疫苗給地方衛生局，「我是樂見大家繼續討論地方政府還有多少志工和好心肝以及Ben啦！」

林靜儀表示，根據疫苗對象接種資料顯示，第二類造冊的216100人，完成至少一劑疫苗接種的有94.3%。剩下的人可能因為身體因素、本身拒絕接種疫苗，或「我只相信BNT給我BNT其餘免談」的支持者，「台灣美好的地方就是，只要維持防疫應有的規範，你要選哪一支疫苗，我們盡量滿足並尊重你。」

對於第二類爭議，陳時中31日也拿出數據說明，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央政府層級共造冊1710人，已施打第一劑為1692人，施打完兩劑者為925名。地方政府層級則是一共造冊28794人，其中已經施打第一劑為24793人，另外已施打完兩劑者為5886人。

陳時中強調，這些人員皆是照著造冊的人員來進行施打，希望透過數據的公佈能讓大家了解現況。