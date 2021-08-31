餐飲專長斜槓製毒　警攻堅扣「喵喵」半成品143公斤市價4.5億

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑接獲線報，有製毒師在桃園市新屋區濱海鐵皮屋開設製毒工廠，警方歷經多月監控，7月14日鎖定該工廠地點，刑事局會同關務署、憲兵指揮部、調查局、台北市松山、中山、南港分局、新北市海山分局、新竹縣橫山分局、桃園市刑大、楊梅分局、高雄市警刑大共組專案小組報請時任桃園地檢署致股檢察官陳淑蓉指揮偵辦。

▲刑事局專案小組在桃園市新屋區濱海鐵皮屋查獲喵喵製毒工廠，逮捕黃姓製毒師。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，黃姓製毒師（34歲、有製毒前科）帶著陳姓、許姓學徒承租該區鐵皮工廠、並從大陸進口目前在台灣已經列管為四級毒品的「2-碘-甲基苯丙酮」化學原料製毒，黃嫌利用甲胺、甲苯等原料進行反應淬鍊，打算提煉製成俗稱「喵喵」的三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」。

由於製毒過程會產生有機毒氣，黃嫌還使用全面體防毒面具及化學氣體濾罐保護自身安全，專案小組於7月15日出動刑事局除暴特勤隊幹員，荷槍實彈破門進入工廠，逮捕黃姓製毒師及學徒等3人，並起獲目前台灣法定三級毒品、也是毒咖啡原料「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）半成品143.72公斤、終端結晶成品7公克、製毒溶劑甲胺、甲苯等原料2500公斤，反應釜及防毒面具等相關製毒設備。

據警方調查，黃姓製毒師就讀餐飲科、並無專業化工背景，卻自述上網自學製作毒品技術，並進口毒咖啡先驅原料開設製毒工廠，卻對幕後資金以及上下手成員交待不清，3人異口同聲是合夥製毒，待完成後均分毒品。

警方估算光查扣的喵喵半成品高達143公斤倘若製作順利，可得到90公斤喵喵成品，並製成90萬包毒咖啡，若以市價計算，該批毒品成品、半成品原料高達4億5千萬元，所幸黃姓製毒師才剛完成所有化學反應操作，隔天警方就上門攻堅，順利攔阻這批毒品流入市面。

黃嫌早在2019年就曾參與製毒集團被逮，警訊後依違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署複訊，3人均遭法院裁定收押禁見。食藥署指出，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，使用者除會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，長期吸食會有記憶力喪失、憂鬱妄想等後遺症；警方呼籲年輕族群切莫以身試毒造成身心危害。

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解