專坑挖礦族！吸安三人組低價騙賣高階顯卡　收46萬寄1包濕紙巾

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊宣布破獲家住桃園市的3名吸毒男子涉嫌在臉書社團買空賣空宣稱可低於市價3～5千元販售高階挖礦用顯卡，從今年3月迄今詐騙消費者超過80人、得手金額超過4百萬元，雖然楊姓主嫌等人透過人頭帳戶收款規避警方查緝，但仍遭警方鎖定，刑事局13日行動在桃園市逮捕3人。

▲刑事局偵九大隊破獲買空賣空販售高階顯卡的詐欺案件、逮捕涉案3人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊破獲買空賣空販售高階顯卡的詐欺案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，涉案的楊姓主嫌（30歲）等3人都有吸食安毒習慣，為籌措購毒資金，彭男（25歲）、莊男（28歲）等人獻計可以趁宅經濟自組電腦挖虛擬貨幣熱潮，在臉書社團假冒吳姓男子身分販售PC高階視訊顯示卡。

3人為了取信被害人，以低於市價3～5千元販售包含nvidia、Asus等高階顯卡，甚至旗艦版的「EVGA GeForce RTX 3070 XC3 ULTRA GAMING」也以低於市價甚多價位販售，吸引不少憧憬挖礦的年輕人匯款購買。

▲刑事局偵九大隊破獲買空賣空販售高階顯卡的詐欺案件。（圖／記者張君豪翻攝）

楊嫌甚至還會用網路下載他人身分證，以及預錄顯卡封裝包裝寄出影片取信買家，導致消費者信以為真匯款，其中一名被害人要組礦機挖虛擬貨幣，一次下單購買24張高階顯卡，匯款46萬元，但卻錢打水漂一去不返；另有多名被害人花大錢購買顯卡，卻收到濕紙巾、面紙、玩具手表等低劣商品、憤而報警提告。

刑事局偵九大隊接獲多起民眾報案後，都是該網路社團匯款購顯卡導致的詐騙犯罪，刑事局會同桃園市刑大科技犯罪偵查隊共組專案小組，報請桃園地檢署恭股檢察官王文咨指揮偵辦。

專案小組13日分赴桃園市3嫌住家搜索，查扣犯罪用手機、健保卡等贓證物，警方查出3人詐騙所得款項都用來購買安毒吸食，落網後坦承犯行，警方訊後依炸機罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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