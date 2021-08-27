警政署下令「嚴打」非洲豬瘟走私　她剩21顆「越南月餅」被警找到

記者邱中岳／台北報導

2021年8月1名嫁來台灣的越南籍女子，委託越南親友，寄了1箱月餅來台，近日因非洲豬瘟嚴峻，警政署下令保七總隊協助徹查，保七總隊透過刑事局開出的名單找到該女，女子身上僅剩下21顆，剩下的已經賣給朋友或吃下肚。

▲保七總隊在陶女家中找到剩餘的21顆越南寄來的月餅。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，非洲豬瘟疫情日趨嚴重，憂心進口食品影響國人安危，警政署也下令要求徹查，保七總隊透過刑事局提供的進口名冊，發現1名嫁來台灣的陶姓女子。

▲保七總隊將陶女的月餅帶回，並送往新北市動保處鑑定是否有非洲豬瘟成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方隨即前往陶女位於貢寮家中，但進口的50顆越南月餅，已經剩下21顆，陶女指出，29顆已經自己吃掉，或是以每顆百元價格賣給朋友，影方在26日下午將月餅送驗。

保七總隊將月餅送往新北市動保處鑑定，是否含有非洲豬瘟的肉品成分，因外包裝全是越南籍文字，也並不知道裡面有什麼成分，也將等待鑑定結果出爐，才能釐清是否有非洲豬瘟成分。

警方指出，近期國內接連爆發非洲豬瘟肉品走私，警政署為防堵非洲豬瘟病毒破口，保七總隊第三大隊立即啟動相關防疫專案，至全台販售東南亞商品之商家、倉儲物流及冷鏈等上下游加強查訪。

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