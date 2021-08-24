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社會 社會焦點 保障人權

快訊／非洲豬瘟肉查完1301處所　扣肉製品24件...恐早已吃下肚

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者張君豪／台北報導

從越南非法進口的非洲豬瘟肉入侵全台，檢警及衛生機關為阻斷可能感染風險，警政署率續召開專案會議，由署長陳家欽親自主持，警政署從22日通令全台各縣市警察局配合地檢署、縣市政府衛生與農政單位，全力清查上、中、下游通路業者、商店、小吃店等，務求將非洲豬瘟肉阻絕流入市面。

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據警政署統計：截至24日16時30分，全台警方清查1301處，目前總計查獲疑似越南走私肉製品24件，檢警已將查獲肉製品送往專業機關檢驗認定，目前正持續擴大清查。

警政署統計各全台警察機關目前查獲成效如下：

（一） 新北市1件：月餅8.5個，待檢驗。
（二） 桃園市1件：肉條8條，待檢驗。
（三） 台中市2件。
（五）台南市2件：肉鬆1包1公斤；月餅3個、辣椒醬1瓶、調味料（糖醋排骨）6小包，待檢驗。
（六）高雄市3件：肉乾2箱；香腸2包；荷葉包裝越南豬肉條1包，待檢驗。
（七）基隆市1件：月餅2個，待檢驗。
（八）新竹縣2件：豬肉製品6公斤；越南火腿14條，待檢驗。
（九）苗栗縣1件：火腿200公克，待檢驗。
（十）彰化縣4件：生豬肉0.51公斤；香腸5條；火腿21.6公斤；月餅1箱，待檢驗。
（十一）南投縣1件：肉鬆8公斤，待檢驗。
（十二）花蓮縣2件：肉品約300克；1件生肉5包共約2.5公斤，待檢驗。
（十三）台東縣1件：查扣麥片1包、不明液體5小瓶，待檢驗。
（十四）澎湖縣1件：查扣肉乾製品7包，待檢驗。

警政署呼籲民眾及肉品製造加工、餐飲業者，輸入肉製品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

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