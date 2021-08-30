護士裝女客變「偷錢蝦妹」　壽星喝掛撿走舞者小費400元遭公審

▲盧姓女子不滿夜店舞者的小費被左側穿護士裝的王女撿走，po網公審「偷錢的蝦妹」。（圖／翻攝Dcard）

記者劉昌松／台北報導

王姓女子去年生日時，和朋友到夜店看變裝皇后秀舞，因為喝醉，順手拿走其他客人打賞舞者的小費，舞者的盧姓友人看不過去，把過程po上Dcard公審「偷錢的蝦妹」，王女的同行友人趕緊護航表示，王女當天喝醉，她們有馬上把4張百元鈔丟回舞台，雙方互控侵占、妨害名譽後，台北地檢署30日根據錄影畫面處分雙方都不起訴。

王姓女子在2020年12月中旬，和一群好姊妹穿上護士服，到信義區的Belle’s夜店慶生，那天店裡剛好進行變裝皇后的秀舞表演，很多客人擠在舞台邊跟著吶喊搖滾，身為壽星的王女當然也在最前面欣賞艷麗表演，有客人把一張一張的百元鈔丟到台上，當作打賞舞者的小費，王女看著有錢就直接撿起來。

▲壽星朋友上網為壽星酒醉失態致歉，並強調當下就還錢了。（圖／翻攝Dcard）

此時在台下還有1名盧姓女子是舞者的朋友，剛好拍到王女撿走小費的過程，上Dcard公布影像稱這群護士裝女客是「偷錢的蝦妹」，王女朋友得知後，趕緊和po文者、店家取得聯繫，並且上網澄清，當天王女喝醉失態，朋友們發現她拿走台上的錢，有趕快一張一張的還出去。

王女被控侵占後辯稱，自己真的喝掛，不記得發生了甚麼事情，不懂為什麼對方要把她po網公審，因此也告盧女涉嫌妨害名譽，檢察官勘驗現場相關錄影畫面後，認為王女和友人的酒醉撿鈔說詞可信，雙方協調後，分別表明撤告或不追究，因此全部處分不起訴。

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