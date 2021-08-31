悍女怒噴閨蜜前男友滿臉辣椒水　和解匯款還標註「萬惡淫為首」

▲陳姓女子陪同潘姓好友前往曾姓前男友住處收拾，卻和曾男爆發衝突，怒噴他滿臉辣椒水。（圖／示意圖，與本案無關／記者陳玉攝）



記者林冠吟／宜蘭報導

陳姓女子和潘姓女子2人是多年閨蜜好友，潘女去年和曾姓男友分手後，在陳女的陪同下，一同前往曾男的住處收拾個人物品，未料陳女因故和曾男發生衝突，朝曾男臉上怒噴辣椒水，造成曾男眼睛灼傷，怒報警處理。一審，法官依傷害罪，判陳女拘役20日，得易科罰金，陳女不服，再提上訴；二審改判其拘役15日，全案定讞。

陳姓女子和潘姓女子2人為多年閨中密友，去年潘女和曾姓前男友分手後，陳女在去年6月上午6時許，陪著好友一同前往曾男的住處收拾個人物品，未料卻因故和曾男發生衝突，怒持辣椒水狂噴曾男臉部，造成曾男眼睛灼傷，事後被曾男怒告傷害。

偵訊時，陳女向警方辯稱，當時會朝曾男噴辣椒水，是因為曾男對2人言語暴力，作勢面目猙獰，才會對其怒噴辣椒水，屬正當防衛。慘遭辣椒水襲擊的曾男回原當時情況指出，當時陳女拿著辣椒水往他臉上猛噴，手上還拿著棍子，自己絕對沒有攻擊潘女，後續和潘女有發生推擠，也是因為被辣椒水噴到眼睛後，才將潘女往外推。

事後陳女才坦承，當時陪閨蜜回曾男住處收拾物品時，有想到曾男為男性，又是職業軍人，體能相當不錯，她感覺曾男有對2人不利的態勢，且曾男事後對他們言語暴力、面目猙獰，才會朝曾男噴辣椒水，曾男被噴到辣椒水後，才用力將她們推倒，並沒有先攻擊2人。

一審，法官認為陳女在無不法侵害為必要排除之反擊行為之必要，就拿著棍子和辣椒水，害曾男受傷，認為陳女辨詞屬推諉之詞，不採信其證詞，依傷害罪判其拘役20日，得易科罰金。陳女不服，再提上訴，並希望能夠換取緩刑。

二審宜蘭地院指出，陳女罪證據鑿，其先前雖極力否認犯行，辯稱是正當防衛，但事後已與曾男達成和解，其態度與原審已有不同，審酌其僅因細故和曾男發生衝突，就持辣椒水對其狂噴，侵犯曾男身體法益，惟念其和曾男已達成和解，撤銷原判決，改判陳女拘役15日，得易科罰金。

但法官也提及，陳女雖然事後已和曾男達成和解，但卻在匯款時於備註欄上註記「萬惡淫為首」、「國軍知恥也」等字，足見其法紀觀念薄弱，對於其他人的個人法益尊重猶有不足，有藉刑罰之執行必要，以矯正警惕，認為無從宣告緩刑，全案定讞。

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