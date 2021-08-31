花防部2軍人酒後衝突持刀砍人　躲營區裝乖...他退伍當天被逮

▲2名常備兵案發後竟躲回花東防衛指揮部營區，直至退伍當天遭警方前往逮捕。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東防衛指揮部日前發生一起嚴重違反軍紀事件，2名常備兵退伍前在花蓮市區酒吧前，與民眾發生口角、鬥毆，並涉嫌持刀砍傷對方，案發後竟躲回營區，警方接獲報案循線於25日將2人逮獲移送法辦。

▲雙方人馬在酒吧前發生口角、鬥毆，發現警方前來，雙方一哄而散。

據調查，19歲簡姓男子及20歲張姓男子為花防部幹訓班常備兵役軍事訓練訓員，役期4個月，已分別於8月25日及31日退伍。

警方表示，簡、張2人21日與友人到花蓮市國聯五路酒吧慶祝時與另一夥客人在現場起衝突，雙方起初發生口角，繼而在路旁追打，造成3人受傷，其中簡男涉嫌持刀攻擊，現場1人右小腿遭刀傷，3人送醫後皆無大礙。

▲涉案2軍人將依妨礙秩序、傷害罪嫌從嚴究辦。

警方調查發現，簡男、張男案發後逃回美崙營區，沒向軍中回報，試圖隱匿犯案，警方報請檢察官指揮偵辦，25日持拘票前往營區逮捕2人，並循線將涉案8人全數拘提到案，全案依妨礙秩序、傷害罪嫌從嚴究辦。

花防部政戰主任黃鐘昌表示，簡、張兩人犯案當天都排休假，歸營後皆未回報，直至警方登門申請進入營區才知兩人涉案。軍方將依「刑懲併行」予以適處。

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