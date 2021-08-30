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割頸放血害牙醫慘死竟免賠扶養費　律師「看不下去」籌錢上訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲律師徐承蔭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中賴姓男子2018年到牙醫診所尋找胞妹未果，竟遷怒王姓牙醫師，持刀割頸致死，還殺傷羅姓、翁姓護理師，此案震驚社會，案經法院審理，一審、二審、更一審依殺人等罪將賴男判處無期徒刑，褫奪公權終身；民事部分，王家4人向賴男求償1865萬餘元，其中罹癌的遺孀求償547萬元扶養費及醫療費，但法官認為，王男死後保險金400萬元加上留下一筆金額不小的遺產，且王妻本身還有不動產、存款，僅判賠王家喪葬費、精神慰撫金共計657萬餘元，賴男不須支付扶養費用，可上訴二審。

王姓牙醫師遺孀鄒女得知判決結果，大嘆司法已死，她說，台灣司法判決從未真正在乎被害人及家屬的感受，令人遺憾，司法並未給加害人最嚴厲的制裁，甚至加害人連賠償金也受到保護，被害家屬得不到加害人真誠的悔悟及道歉，善良百姓竟只能自求多福。

由於3年多來王家尚未從賴男手中拿到任何錢，加上判決結果出爐，王家心灰意冷，原要放棄支付8萬多元繼續民事訴訟，不過委任律師徐承蔭及律師事務所法務主任林佳瑩認為，對於慰撫金的判決部分，法官係依法認定、用心審酌，表示由衷感激，不過判決理由卻有所不妥，「這是一種倒果為因的法律邏輯，是說不通，也跟人民法感情相違背的！」，遂決定由律師事務所協助籌募裁判費，幫助鄒女上訴二審。

徐承蔭說明，依民法規定，配偶之前的請求扶養，必須以不能維持生活為前提。而所謂「不能維持生活」，係指沒有財產足供維持生活。因此，如果維持生活所需，還必須要工作所得或蝕其財產老本的話，也就不是屬於有財產得以維持生活。但一審法院卻又認定，鄒女「因為」還有從王醫師身故而來的「遺產」和「保險金」，這些財產加起來之後，是可以維持生活的，法院據此認為，鄒女士目前財產「尚難認」其財產不能維持生活，所以，駁回了關於扶養費的請求。

徐承蔭指出，依照最高法院《107年度台上字第1805號民事判決》認為，扶養權利，是指受扶養義務人扶養之權利，而權利人有沒有受扶養之必要，應該以扶養義務人存活時，權利人之財產有無不能維持生活之情狀論斷。也就是，當扶養義務人死亡之後，扶養權利人所取得之財產或補助金，非得作為權利人有無受扶養必要之衡量依據。

「因此，鄒女固然有因王醫師身故而取得其遺產和保險金，但是這些財產是不能算進來的，不能用來衡量鄒女士是不是有財產可以維持生活。一審判決，似乎並沒有考量到最高法院的法律見解。」

徐承蔭說，如果王醫師不被賴男兇殘殺害，以我國男性平均餘命78歲計算，王醫師尚約有23年之餘命，粗略以醫師月收入20萬計算可獲約5500萬餘元，被害人僅請求547萬元，並不為過，且王家人因王醫師被殺害而得的遺產及保險金等，都是王醫師與鄒女在年輕之時，白手起家、胼手胝足所積攢而來。

徐承蔭坦言，當法律以法匠思維套用解釋法律解釋，就將這些王醫師與鄒女一生辛勞所得，轉換為兇手被告可以不用賠償之果，是否有違人民的法感情與社會大眾的觀感？

林佳瑩表示，本案判決不光是鄒女的判決，也是國家司法該還給人民的判決。為讓司法形成正確且合乎人民法感情的判決見解，更為了實踐保障犯罪被害人的權益，本律師事務所將研議減縮扶養費請求金額，並協助集資事宜，代為籌措繳納鄒女士上訴的裁判費，希望二審法院能形成正確的判決，也讓人民知道公平正義之所在。

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