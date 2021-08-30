　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲ 日本接連傳出莫德納疫苗混入異物。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本先前發生莫德納疫苗混入不明異物的事件，緊急暫停使用3批次共163萬劑，但沖繩28日又發現另一批莫德納疫苗出現異物。調查顯示，沖繩這批疫苗中的異物可能是注射針頭刺破疫苗瓶橡膠塞時，部分橡膠碎片剝落並掉入瓶中，不影響疫苗安全性。

根據《日本放送協會》（NHK），沖繩一名藥劑師28日在那霸市大規模疫苗接種中心發現，幾支注射器與疫苗瓶內有黑色異物，還有一支注射器出現半透明異物，使得接種中心不得不暫停接種作業。

《共同社》報導，厚生勞動省29日說明，沖繩疫苗接種中心27至28日在已裝填疫苗液的注射器和已刺入過針頭的疫苗瓶中發現黑色及粉色異物，但在針頭刺入前皆已確認其中並無異物。

調查指出，黑色點狀異物為橡膠碎片，應是針頭傾斜刺入或邊旋轉邊刺入時，導致橡膠塞部分剝落。而厚勞省事先已經提醒，注射器應筆直刺入。至於粉色異物則因體積較大，無法通過針頭，注射器生產商將進一步調查。

26日在茨城、埼玉、東京、岐阜、愛知5地發現有異物的莫德納疫苗為西班牙工廠製造，7月下旬後運至日本，批號為3004667、3004734及3004956，可能有金屬片混入，調查仍在進行。

沖繩這批疫苗批號則為3005293，經過負責莫德納疫苗在日銷售及流通的武田藥品工業公司說明調查結果，厚勞省認為，就算橡膠碎片進入體內，也已經過殺菌，且因採肌肉注射的方式，不會阻塞血管，並無安全疑慮，因此沒有必要停用，沖繩縣30日也已恢復接種疫苗。

另一方面，群馬縣29日也傳出預計使用的莫德納疫苗中發現黑色異物，武田藥品將著手調查。

►莫德納又傳「疫苗混入異物」　日本沖繩接種站緊急喊卡
►14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部
►莫德納混入不明金屬片！日政府證實：2年輕男接種「汙染疫苗」死亡

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
快訊／三峽10例「血清抗體全陽性」　感染超過1、2個月
9/6後有望降級？　陳時中鬆口「最新規劃」
快訊／新北+3例本土確診　各分布3行政區
LIVE／本土+3全在新北　侯友宜最新說明
桃園機車碰撞聯結車　11歲女童彈飛送醫不治
19歲男星離奇死亡！　童星出身曾和蟻人合作
AZ、BNT防護力與死亡率曝光！　百萬人真實數據出爐
郭董爭取明年3千萬劑BNT！陳時中稱「一直都在談」：會買比所
趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖國本」藝人好友全切割
疫苗接種後增8死！　3廠牌人數曝光
首例機師打2劑疫苗突破性染疫！　24接觸者採檢出爐
AZ有望混打BNT！　陳時中：這方向是可行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4款疫苗效力大對比！國藥最差、輝瑞只排第2　最強品牌曝光

逾2000阿富汗記者「申請撤離」人數持續增　歐美多國只願再收15人

日男打「混異物」莫德納疫苗亡！　老父自責泣訴：是我勸他去打的

日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落

日駐澳大使：台海攸關國際安全　澳洲遭遇感同身受

見父屋外吵架…女兒轉頭竟撞上「第2個老爸」！　崩潰揭恐怖內幕

辣媽遭下藥撿屍！吸2口電子煙「失控癱倒」一臉茫　過2天才能走路

67歲主播連線遭狂浪猛襲！「浪牆吞沒」仍敬業播報　網見畫面不捨

義大利20層高樓火災　烈焰貫穿整棟！住戶驚：外牆如奶油般融化

15歲女懷孕被14歲男友砸石狂捅15刀　父控訴：像狗一樣殺死她

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

4款疫苗效力大對比！國藥最差、輝瑞只排第2　最強品牌曝光

逾2000阿富汗記者「申請撤離」人數持續增　歐美多國只願再收15人

日男打「混異物」莫德納疫苗亡！　老父自責泣訴：是我勸他去打的

日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落

日駐澳大使：台海攸關國際安全　澳洲遭遇感同身受

見父屋外吵架…女兒轉頭竟撞上「第2個老爸」！　崩潰揭恐怖內幕

辣媽遭下藥撿屍！吸2口電子煙「失控癱倒」一臉茫　過2天才能走路

67歲主播連線遭狂浪猛襲！「浪牆吞沒」仍敬業播報　網見畫面不捨

義大利20層高樓火災　烈焰貫穿整棟！住戶驚：外牆如奶油般融化

15歲女懷孕被14歲男友砸石狂捅15刀　父控訴：像狗一樣殺死她

冷氣27度竄臭味「她調降1度驚呆」　師傅：送風定時1小時很重要

桃太郎傷鬼再讓坐...日廣告被吐槽　網揪台廣告也是：胃食道逆流嗎

王光輝引退極高禮遇勇士扛肩進場　大頭目親授極高榮譽頭飾

搶先iPhone 13！　谷歌Pixel 6傳將在9月13日登場

快訊／三峽群聚10例血清抗體曝光　侯友宜：感染超過1、2個月

哈登豪語下季球迷會看到健康的我　將會非常恐怖

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」：雙鐵擬增加運量

潘懷宗／抗癲癇　修正後的生酮飲食療法

暴龍簽下26歲非洲新秀　成為烏干達首位NBA球員

LIVE／北市今+0！9月1日中小學開學防疫指引公布　柯文哲最新說明

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

即／美證實5枚火箭炮朝喀布爾機場發射

丹麥全面取消防疫限制！PTT鄉民狂讚

長範輪通過　蘇伊士管理局獻花

勇敢專訪塔利班高層　女記者逃離阿富汗

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

美軍空襲　殲滅整車ISIS-K炸彈客

影片曝！美無人機截殺「整車IS」　9名平民身亡

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

從未公開曝光！神學士預告：最高領袖即將公開露面

國藥疫苗須「追打第三劑」　阿聯酋：其他廠牌不用

國藥疫苗效力差！突破性感染風險比AZ高15倍

美撤軍「不設大使館」　100國聲明：塔利班允阿富汗人離境

更多熱門

相關新聞

陳時中：日莫德納混入異物和捷克贈送的無關

陳時中：日莫德納混入異物和捷克贈送的無關

日本施打中的莫德納傳出部分有異物混入暫停施打，由於有異物混入的疫苗是西班牙代工製造，昨天捷克贈送台灣3萬劑莫德納疫苗也來自西班牙代工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，該批次和日本的無關。

快訊／食藥署公布EUA專家審查會議記錄　聯亞出面回應了！

快訊／食藥署公布EUA專家審查會議記錄　聯亞出面回應了！

首例機師突破性染疫　24接觸者一採陰

首例機師突破性染疫　24接觸者一採陰

日大使：台海攸關國際安全　澳洲遭遇感同身受

日大使：台海攸關國際安全　澳洲遭遇感同身受

快訊／美返台年輕人「北市足跡曝光」　曾搭公車、捷運、普悠瑪遊6縣市

快訊／美返台年輕人「北市足跡曝光」　曾搭公車、捷運、普悠瑪遊6縣市

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎日本疫情莫德納疫苗日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面