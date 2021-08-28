莫德納混入不明金屬片！日政府證實：2年輕男接種「汙染疫苗」死亡

▲日本有2名男子施打受汙染的莫德納疫苗後通報死亡。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本當局日前分別從5個地區的8個接種站接獲莫德納疫苗混入不明異物的通報，而出問題的疫苗是在西班牙製造，當局在代理商武田製藥提出報告後，隨即下令停止施打同工廠同時期製造的3個批次莫德納疫苗，共計163萬劑，粗估有863個接種站受到影響。厚生勞動省28日證實，有2名30多歲的年輕男性在接種受汙染的莫德納疫苗後死亡。

根據《路透社》報導，日本厚生勞動省28日表示，有2名30多歲的男性本月接受第二劑莫德納疫苗後死亡，目前詳細死因仍待調查。事實上，先前傳出莫德納疫苗受汙染事件時，日本當局與莫德納都曾強調，並未發現安全性與有效性問題，雖然立即暫停施打並回收相關批次的疫苗，但只是一種預防措施而已。

根據統計，截至目前為止，在163萬劑問題疫苗中，已經有超過50萬劑被施打。目前正在緊急調度替代用疫苗給受影響的接種站。

替莫德納代工疫苗的西班牙製藥廠ROVI發表聲明表示，疫苗受汙染的原因可能是出在生產線上，未來願意配合調查。此外，有問題的批次僅向日本供貨，7月下旬才運送到日本。日本當局已經緊急停止施打問題批次與前後2個批次的疫苗。

根據FNN報導，茨城縣立醫療大學的阿見接種站23日有一名藥劑師用針筒進行疫苗分裝作業時，突然發現疫苗內有黑色、咖啡色的不明微小顆粒。厚生勞動省內部相關人員表示，混入疫苗內的異物可能是金屬碎片，但詳情仍待調查。



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