開學啦！「3不7要」防疫規定看過來　怕染疫沒到校「不可記缺席」

▲新生開學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導



高中以下學校明天開學，受到疫情影響，在多數學生尚未能接種疫苗的情況下，教育部對防疫規範做出管理指引，《東森新媒體ETtoday》為您整理了「3不7要」十大規定，帶您來一起為開學防疫做準備。

1、每天量體溫

一天要量3次體溫，時間分別為上學前、入校時、下午上課前

2.全程戴口罩

全校師生除用餐及飲水外，包含體育課、午休都要全程戴口罩。室外體育課應保持適當社交距離，特別是容易有肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

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3.用餐要用隔板

在教室內用餐時，應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座，或是維持社交距離，且不可以併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。至於飲水機「僅供裝水用，不得以口就飲」。

▲用餐時須用防疫隔板。（圖／記者湯興漢攝）

4.開冷氣時要開窗

維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

5.開學典禮、週會、迎新要以線上為原則

仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，如果超過人數應提報防疫計畫，報請地方主管機關核准後實施。

6.教師要快篩或打疫苗

疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

7.有確診要停課

1班有1位師生有確定病例，該班停課。1校有2位以上師生為確定病例，該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

▲今起高中以下陸續開學。（圖／記者湯興漢攝）

8.發燒不入校

具有COVID-19感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

9.學生擔心染疫不到校

若擔心有染疫風險學生可以不到校，學校不能紀錄出缺席。

10.家長、訪客不入校

開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

全校師生除用餐及飲水外，須全程戴口罩，但卻傳出有幼兒園不讓幼童帶牙刷潔牙，引起家長不滿。對此，台北市教育局表示，將盡快訂定「潔牙指引」，讓園方可以好好運行，並建議學校可採取分流或保持社交距離方式，如2、3名幼童同時進行，不要一次很多人擠在洗手台前，若學校洗手空間不夠，可跟家長取得共識，先用個人開水漱口，減少飛沫交叉傳染機會，等小孩回到家晚餐後，再確實做潔牙動作。