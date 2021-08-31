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小六男童開學前夕墜樓亡　三重警拉封鎖線採證調查

▲▼三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓，警方到場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

隨著疫情趨緩，教育部訂定全台學校將於9月1日開學，但新北市三重區卻有名小六男童在開學前夕，因不明原因墜樓。31日凌晨0時許，一名12歲男童從重陽路二段10樓住家墜落，被發現時已失去生命跡象，經急救後仍傷重不治。警方在現場採證，初步排除有外力介入，已聯絡男童家長到警所說明，確切墜樓原因有待調查釐清。

▲▼三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在場拉封鎖線採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，墜樓的傅姓男童（12歲）父母離異近一年，平日與母親、姊姊及妹妹同住，事發前與母親、妹妹同房就寢，不料因不明原因，竟在開學前從屋內墜樓，重摔在馬路上。警消到場立即替他施行CPR，並緊急送醫搶救，最後仍宣告不治。

由於男童平日在校表現活潑，但時常向親屬透露不解父母離婚的原因，墜樓前也無前兆。男童母親到院悲痛欲絕，社工知悉後也介入幫忙。警方鑑識人員到場採證，初步排除有外力因素介入，將待其母親情緒稍微平穩後，再進一步詢問案情細節，釐清男童墜樓的確切原因。

▲▼三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲男童送醫後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

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