後天要開學了！　柯文哲4張圖解釋校園防疫措施

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市中小學、幼兒園將於9月1日開學，北市府也推出校園防疫指引，用4張圖針對潔牙、社團、校外活動、防疫假、動態課程及特殊教育部分作說明，台北市長柯文哲表示，北市中小學、幼兒園有28萬人，是相當大的人流，市府必須嚴陣以待。

柯文哲表示，在疫苗與分流部分，北市幼兒園、小學、國高中，有9成以上老師都打過疫苗了，只要想打、有造冊的，都會盡快幫老師接種。開學後，課後學習輔導、社團、技能訓練照常，但校外教學暫緩、大型集會依然維持線上活動。對於防疫假部分，如果家長想為孩子請防疫假，是以2週為週期，且不會列入出勤紀錄。

柯文哲表示，除了實體課程外，也鼓勵學校進行線上教學，教育局會在公用頻道(第3台)、公視、酷課雲、與網路社群上，備有900部以上的教學影片，內容從小1到國3都有。

對於用餐隔板，柯文哲表示，根據國外研究，不正確的隔板使用反而會增加染疫風險，因此在學校，吃飯再拿出隔板就好，且用完要清潔、消毒並收好，一般上課，只要維持戴口罩、並且保持教室通風良好，不需要使用隔板。

根據北市校園防疫相關指引，若幼兒用餐後需要潔牙，必須採取分流方式及保持社交距離，或是在取得家長共識下，在班上以個人開水漱口。

國高中職部分，課後學習輔導、社團、技能訓練原則上繼續辦理，但暫緩校外教學活動，大型集會活動則以線上辦理為原則。

音樂課程部分，必須全程佩戴口罩，暫時不進行吹奏類課程、實體練習得返家操作，而弦樂與打擊類及鋼琴則不受影響。

運動課程方面，不得跨班或跨校練習，並保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，以個人基本動作，一人一教學用具為原則；自9月1日起開放籃球、手球及排球單人練習，不過游泳課暫緩實施。

至於家政課部分，調整食品烹調課程至最少，並確保製作食物場所、工作台面、冰箱及抽屜手把等清消，食物成品、材料及烹調器皿應妥為儲存或覆蓋，且避免以同一器皿分食或共食。

特殊教育方面，需侵入性醫療的學生，近身教學時可配帶透明面罩及手套、無法佩戴口罩的學生，則透過逐漸減敏感方式引導，逐步建立戴口罩習慣。

▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）