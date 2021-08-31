人生第1支智慧型手機「玩什麼手遊？」爆熱論　最多人載「它」

▲原PO問卦「第一支智慧型手機拿來玩什麼遊戲？」（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這10年來，智慧型手機簡直是爆炸性的成長，所用的APP、玩的遊戲一定也不一樣了。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「第一支智慧型手機拿來玩什麼遊戲？」並說他個人的第一個遊戲是「憤怒鳥」。話題意外引發熱論，其中最多人的第一個遊戲曾安裝於全美1/3的iPhone上，下載數超過3億次。

這位網友文中表示，「（我）拿到第一支智慧型手機，第一個遊戲是憤怒鳥（Angry Birds），不知道大家第一個遊戲是什麼？」貼文一出，秒勾起網友的回憶，不少人紛紛留言，「一個會往上跳的章魚（Doodle Jump、塗鴉跳躍）」、「Subway Surfers（地鐵跑酷）」、「神魔（神魔之塔）啊」、「Temple Run（神廟逃亡）」、「Candy Crush Saga（糖果傳奇）」。

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其中，最多人提到的遊戲有2款，其中一個確實是「憤怒鳥」，還有人笑呼「結果快10年了這遊戲還在。」不過，還有一款比憤怒鳥多一票勝出的遊戲，就是紅極一時的「Fruit Ninja（水果忍者）」。

▲最多人的共同回憶就是「水果忍者」。（圖／擷取自Fruit Ninja官方）

本站2011年曾報導《網友下載破億 水果忍者創作靈感來自於購物頻道》，著名遊戲《Fruit Ninja（中譯：水果忍者）》被網友譽為「紓解壓力的最佳良伴」，甫推出就登上APP store下載與評價排行榜長達數周，當時總下載次數達近一億4千萬次。

被問及該款遊戲的行銷方式，澳洲知名遊戲商Halfbrick行銷總監Phil表示，熱情、上架平台與時間是很重要的因素，該遊戲並沒有使用龐大的經費宣傳，除了快速更新，主要是靠各論壇與學生來發酵，一方面透過使用者之間的口耳相傳，一方面透過使用者反饋來讓遊戲更好。

至於《水果忍者》的創作來源，Phil笑著說，澳洲晚上是很無聊的，通常都是看電視來度過，當初是公司的設計師在進行Touch平台遊戲的技術研發期間，在偶然的機會看到購物台的賣刀噱頭，主持人為了凸顯水果刀的鋒利度，故將水果往上拋並用刀將水果劈成兩段的畫面。設計師就想到，如果結合當時公司正準備開發的遊戲，應該會很有快感，於是遊戲就這樣產生了。