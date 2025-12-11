　
萌翻！全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中　展期史上最長

▲萌翻！全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中　展期史上最長。（圖／中市府提供）

▲全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中，已經試燈，展期將至明年1月1日。（圖／中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

2025台中耶誕嘉年華將於明(12) 日盛大登場，全台唯一以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，市府率先在柳川水岸觀景台推出主題水舞燈光秀。隨著「珠寶盒」啟動，柳川水舞台化身夢幻劇場，為年末節慶提前暖身。

台中市新聞局長欒治誼表示，去年展期共吸引107萬人次到訪，帶動周邊多達17億元商機，今年展期將從12月12日到115年1月1日，為期21天，是近年來最長的一次。

▲萌翻！全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中　展期史上最長。（圖／中市府提供）

▲台中市新聞局長欒治誼表示，今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為設計靈感，結合《角落小夥伴》角色造型，呼應台中「甜點之都」特色。（圖／中市府提供）

此外，柳川水舞燈光秀每日於下午5點30分至晚間9點30分，每半小時展演一次。「蜥望舞伴」燈區以台語諧音「希望有伴」命名，由蜥蜴的母親帶領蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以 5 公尺高立體氣偶驚喜現身，搭配音樂與水舞，營造歡樂節慶氛圍。

柳川沿岸同步設置多處大型角色燈飾，如「來企泡湯」、「白熊好品」及民權路「炸物食堂」，增添趣味看點。舊台中火車站前廣場設有耶誕市集，每日 40 個攤位，週末並安排藝文表演與視障按摩免費體驗。

新聞局指出，2025台中耶誕嘉年華活動範圍涵蓋舊台中火車站前廣場、綠川與柳川水岸廊道，將持續至明年元旦，並推出「耶誕美食地圖」，整合周邊商圈與夜市美食，邀請民眾一次體驗賞燈、逛市集、看表演與尋味的耶誕樂趣。民眾可透過「台中通APP」、燈區現場或台中捷運沿線據點免費索取。

12/09 全台詐欺最新數據

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

