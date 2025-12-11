守護偏鄉山域安全　台東推動「野外救護包」計畫正式啟動

▲台東推動野外救護包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化台東縣偏遠山區及野外環境的緊急醫療救護能力，台東縣政府日前召開「114年度台東縣緊急醫療救護諮詢委員會討論會」，由消防局長管建興與衛生局長孫國平共同主持，並邀請醫院急診科醫師、護理師公會代表及消防局救護團隊參與，共同審議通過消防局提出的「野外救護包整備計畫」。該計畫將在衛生福利部核准後正式推行，旨在為偏鄉居民與登山遊客打造更完整的安全防護網絡。

台東縣地理環境特殊，山域廣闊且救援案件頻繁。過往救援多發生於溪谷、林道及高山等交通不便且通訊受限的地點，救護人員需長時間徒步進入現場，醫療資源難以即時抵達，造成救護工作挑戰極大。此次計畫將野外救護包區分為基本生命支持（BLS）及進階生命支持（ALS）兩種規格，經專業野外醫學訓練合格的中、高級救護技術員，將可攜帶對應裝備及藥物，針對急性高山症、過敏休克、創傷性休克、氣喘等症狀，在醫師遠端指導下給予口服或注射藥物，有效延長救援過程中的照護時間，確保傷病患生命徵象穩定。

消防局長管建興表示，此一創新計畫將大幅提升現場救護醫療能力，賦予第一線救護員更全面的照護手段。衛生局長孫國平亦強調用藥安全，提醒救護人員嚴格評估病患過敏史，避免用藥風險。雙方共同呼籲，透過跨局處密切合作及資源整合，打造一張兼具即時反應與專業醫療的偏鄉救援網絡，守護台東山區居民與旅客的生命安全。