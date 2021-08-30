「破億不動產」害慘他！街友餓整天卻不能申請低收　區公所曝解法

▲阿伯擁有價值破億的不動產，但卻只能露宿街頭。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／採訪報導

雖然擁有價值破億的不動產，但卻只能在外流浪。一名女社工發文表示，她日前夜訪看到一位阿伯縮角落等飯吃，結果當她要帶對方申請低收入戶時，卻發現阿伯的財產清單多到要用釘書機釘起來，只是因為產權複雜，所以不動產既賣不出，也無法申請低收。對此，區公所社會課也說明了該如何處理這類情況。

本站曾報導《街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主》，已在民間團體服務7年的女社工表示，她在某次夜訪時，發現一位阿伯已經餓了整天，讓她進而決定出手幫忙。

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女社工帶阿伯到國稅局調財產清單，怎料調完當下，她便當場傻眼，我沒看過不動產清單多到要用釘書機釘起來的！」光是地價就價值破億元，當然不符合低收入戶的資格。

▲阿伯名下不動產的產權太複雜。示意圖，與本文無關。（圖／記者張菱育攝）

阿伯名下雖有不動產，但那些都是祖先留給兄弟姊妹的，由於土地是和一大群親戚共同持有，產權實在太複雜，所以「這些財產成了卡死他喉嚨的火種，無法申請低收，但又賣不了錢。」價值上億的不動產既無法放棄，處理起來又很費時，阿伯只能露宿街頭。

對此，台北市南港區公所社會課的劉辦事員接受《東森新媒體ETtoday》採訪，表示台北市審核的方式是「二級二審」，社會課會依照台北市政府的規定來審核，分為動產和不動產。

像阿伯這種情況，劉辦事員表示，如果不動產的部分不合格，就會報給社會局來覆核，社會局會派人去訪視申請人是否居無定所，再來評估狀況，同時社福中心也會評估申請人生活是否有問題，會再以專案方式或特殊管道來處理。