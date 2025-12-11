南消七大進駐錢櫃KTV踏勘　高層建築火災搶救難度大提前布局應變路線

▲台南市消防七大隊進入錢櫃KTV大樓實施高樓層火災踏勘，熟悉動線與防災設備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高樓建築不斷向上發展，火警風險也跟著升級，台南市消防局第七大隊11日結合錢櫃KTV，進行高樓層火災應變踏勘，透過實地操作強化消防人員的判斷能力與搶救效率，為未來可能發生的高樓火場提早做足準備。

錢櫃KTV所在建築高達地上21層、地下5層，屬大型複合式商業空間，地下層更與健身工廠及未來希爾頓酒店共用，動線錯綜複雜。多層停車空間、不同區域連結通道讓救災行動增加不確定性，也使逃生、搜索與滅火攻擊必須更精準。本次踏勘重點鎖定防災中心、管理中心、直通樓梯與主要消防搶救設備位置，並依不同樓層可能遭遇的火警情境，研擬最合適的救援路徑。

演練情境假定11樓KTV包廂起火。消防人員到場後先至防災中心確認起火樓層與設備作動狀況，隨即架設同頻中繼器、測試手提無線電通訊品質，確保火場指揮能在濃煙遮蔽或高樓層訊號衰減的情況下仍保持順暢聯繫。透過反覆踏勘、實地步行與設備測試，同仁可在面對真實火警時迅速抓住空間特性，做出最有效的判斷。

第七大隊大隊長石家源指出，高層建築火災變化快、危險性高，定期踏勘不僅能提升搶救效率，也提醒業者需維持逃生梯間無障礙、禁止堆放雜物，更要落實防火門關閉，以保護民眾與消防人員的生命安全。

消防局長李明峯表示，高樓建物因動線複雜、人口密度高且疏散不易，一旦火警發生，後果往往更為嚴重。透過平時的實地演練與踏勘，不僅能提升自主防災能力，也能讓消防人員更熟悉建築結構與應變流程，共同守護城市生命財產安全。