聖誕報佳音走進分局　加典教會為關山警送上暖心祝福

▲加典教會與關山警共享節慶溫情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

聖誕節前夕，加典教會約二十多名教友10日晚間走進台東縣警察局關山分局，以報佳音方式為警方送上祝福。教友們裝扮成聖誕老公公與報佳音詩班，在吉他伴奏下吟唱多首聖誕詩歌，溫暖的歌聲回盪在分局內外，為平日忙碌的員警帶來難得的節慶氣息，也在寒冬中傳遞社會對警察工作的感謝與支持。

活動現場氣氛溫馨熱絡，不少員警暫時放下勤務駐足聆聽，臉上洋溢輕鬆笑容。教友們並以小型聖誕禮物向員警致意，感謝警方長年守護治安與交通，使居民能安心生活。詩歌帶來的歡樂與祝福，也讓分局內呈現出不同於往常的溫暖景象。

關山分局同時把握機會，以節慶互動延伸交通安全教育。交通組巡官俞宏濂在現場向教友及民眾宣導正確的交通安全觀念，提醒騎乘機車務必配戴安全帽、行人過馬路注意號誌與來車，並特別強調歲末聚餐頻繁，避免酒後駕車的重要性。他也呼籲教友協助將交通安全理念帶回社區，讓正確觀念向外擴散，成為守護地方安全的力量。

關山警察分局表示，感謝加典教會在歲末時節前來報佳音，為員警帶來溫暖與鼓勵。警方肩負治安維護與交通管理等重任，工作壓力不小，透過此類充滿愛與關懷的互動，不僅讓員警感受到社會支持，也為社區警政工作注入正向能量。分局也將持續與社區、宗教與民間團體合作，共同打造更安全且更具人情味的關山。