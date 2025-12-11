彰化市救護車與保時捷Macan相撞　病患幸無大礙即刻接駁送醫

▲彰化市民間救護車與保時捷相撞。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

轟！今（11）日下午2點多，彰化市中山路與仁愛路口發生一起驚險車禍，一輛載有病患的民間救護車，與一輛保時捷Macan休旅車在路口猛烈撞擊，兩車車頭與車身都有損壞。幸好救護車上病患並未受傷，隨後由其他救護車接駁送醫；保時捷駕駛則腳部輕傷，經檢查無大礙。詳細肇事原因與責任歸屬，正由彰化警方調查中。

這起事故發生在下午2時29分左右。根據彰化警分局初步了解，當時盧姓男子駕駛保時捷Macan，沿中山路二段158巷由東向西直行，經過中山路與仁愛路口時，與一輛沿中山路二段由南往北行駛的救護車發生碰撞。

王姓駕駛救護車正在執行任務，車上載有需送醫的病患，且已開啟警報器與警示燈。兩車在路口相遇後閃避不及，當場撞上，巨大撞擊聲引起附近民眾關注。

所幸救護車上的病患安全無恙，為避免延誤就醫，現場已調度另一輛救護車將病患接續送往醫院。盧姓駕駛右腳受輕傷，但拒絕送醫，經酒測值為零；救護車王姓駕駛則未受傷，酒測值同樣為零。警方將進一步調閱路口監視器及行車記錄器，釐清肇責。

