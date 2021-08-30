才帶家人吃燒烤「隔天炸13本土」　台北哥懊悔：人超多又無梅花座

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

雙北市29日一口氣新增13例本土確診，許多逐漸放鬆的民眾突然又拉起警報。一名網友懊悔表示，看著朋友們陸續出遊打卡，周六忍不住帶家人去吃燒烤，怎料隔天就爆出多例本土個案，「真心覺得對不起家人！」

網友在PTT提到，他從今年5月開始，就堅持不出遊，外出也都是自行開車、騎車，「假日除了買早餐都在家裡，然後午晚餐也是吃家裡。」

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直到前天，他首度破例帶家人去吃韓式燒烤，「店家人非常多，完全沒有梅花座，當下真的不是很想吃，但人都來了就硬著頭皮進去。用餐期間店家還把隔板抽走，我反應兩次才把隔板裝回來！」

▲近來陸續爆出三峽家庭群聚、板橋大遠百櫃姐確診。圖為板橋大遠百。（圖／新北經發局提供）

隔天早上，他起床後越想越後悔，認為風險真的太高了，還是不該帶家人出去吃飯，「老實說...自己堅持這麼久，身旁朋友一個一個打卡出去玩，每個人都在PO餐廳吃飯，彷彿堅持防疫的自己像個白癡，在政府公布+0後才勇敢一次帶家人吃飯，沒想到隔天就13例，真心覺得對不起家人。」

對此，鄉民紛紛回應，「不是不能出去~而是盡量避免人潮」、「我現在也是不看電影不內用，我怕死」、「又要吃，又要靠北，典型台灣人」、「別想太多！真的得到就好好治療，沒有人想生病的」。