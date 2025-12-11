嘉檢破獲億元詐騙案　張建強檢察官獲新世代詐欺打擊獎

▲ 嘉檢嚴懲詐欺集團績效卓著榮獲「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」肯定 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署張建強檢察官長期投入詐欺及洗錢犯罪偵查，績效卓著，獲頒114年新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人員。頒獎典禮於民國114年12月10日假臺灣高等檢察署舉辦之南區新世代打擊詐欺策略行動2.0研習會，由臺灣高等檢察署張斗輝檢察長公開頒獎表揚，肯定其打擊詐欺犯罪之卓越貢獻。

張建強檢察官偵辦「小熊維尼專業幣商」假幣商車手案，查獲詐團犯罪手法係透過LINE詐騙，假借投資泰達幣（USDT）名義，誘騙被害人購買並轉入指定錢包，實係詐欺現金之假幣商車手，致35名被害人受騙，財損近億元新臺幣。檢察官偵查終結後，對詐團成員依加重詐欺、洗錢等罪提起公訴，具體求處3至9年徒刑，並保全犯罪所得追徵之執行，向法院聲請扣押被告房屋、土地共4筆獲准。澈底打擊南部地區大型詐欺洗錢組織，展現跨機關協同辦案成效。

本署蔡宗熙檢察長表示，將持續嚴懲詐欺洗錢犯罪集團，落實具體求刑，積極查扣不法所得，實質填補被害人損失；也請民眾對於聲稱「保證獲利」、「輕鬆賺錢」之投資，提高警覺，避免被害，共同維護國人財產安全。

