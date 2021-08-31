威權興起！蔡英文盼與鄰國和平共存　「願意承擔區域穩定責任」　

▲蔡英文以錄影方式參與31日舉辦的「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」31日登場。總統蔡英文以錄影方式致詞表示，台灣可成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。她也強調，台灣的防疫表現以及對世界各國的援助與合作，在在展現台灣能扮演的重要角色，以及台灣為何重要。

影片中，蔡英文指出，印太是全球成長最快的區域，在貿易、研究、製造和教育等領域，提供各式各樣的機會，此區域的穩定為全球經濟和國際安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。然而，印太區域的興起，也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，而更強勢的威權主義興起所引發的衝突，也帶來更嚴峻的挑戰。

「威權體制在新冠疫情中竄起，現在更深信他們所提出的治理模式比自由民主秩序更符合需求。」蔡英文認為，儘管發展趨勢令人憂心，但國際社會仍設法在後疫情時代找到立足點，同時解決氣候變遷、新興疾病、不擴散核武、恐怖主義和穩定的供應鏈等難題，而台灣持續蓬勃發展，也為遭遇難題的世界提供解方。

對於美、日、印、澳重啟的「四方安全對話」和歐盟倡導的「歐亞連結策略」都主張永續、全面與以規範為基礎的連結策略，蔡英文強調，台灣具備優越的條件，是民主革新及生物科技、再生能源和半導體產業等領域不可或缺的夥伴。

「台灣的努力不止於此。我們也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」蔡英文如此表示。

提到台灣的高科技產業，蔡英文說，台灣在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用；此外，台灣在高精密製造、人工智能、5G應用、再生能源、生技等諸多領域的創新，有助建立一個能夠抗拒干擾，更多元、更有韌性的全球供應鏈。

另外，蔡英文也藉論壇，再度向美國、日本、立陶宛、捷克及斯洛伐克等國家，在關鍵時刻向我方伸出援手，表達由衷的謝忱。

此次與會者除遠景基金會董事長陳唐山、外交部次長田中光、國家安全會議副秘書長徐斯儉外，也邀請前美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）擔任開幕專題演講人，以及華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）、日本眾議員Makishima Karen、「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）執行長Peter Jennings、韓國前副總理玄旿錫及國立新加坡大學東亞所所長郝福滿（Bert Hofman）等，來自美國、日本、法國、澳大利亞、印度、新加坡、韓國、越南及菲律賓等國，共16位政要及學者，與我國官員及學者專家進行深度對談。