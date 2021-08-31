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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮籲聯合國「接納台灣」　蔡丁貴轟：蔡英文自欺欺人繼續執政

▲蔡丁貴。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔡丁貴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

第76屆聯合國大會將於9月14日開議，外交部長吳釗燮近日投書多家外媒，呼籲聯合國接納台灣。對此，獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴30日發文批評，民進黨政權精神錯亂的呼籲，怎麼又不是「中華民國台灣」了？總統蔡英文、吳釗燮不會不懂「中華民國」就是台灣與聯合國合作的絆腳石，但卻如此自欺欺人地繼續執政。

吳釗燮投書內容，透過陳述台灣具優異的防疫能力，及可迅速滿足全球供應鏈需求的實力，表達沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色；聯合國不當排除台灣，不僅阻礙台灣公民社會參與，更是有損多邊主義理念、違反尊重人權及基本自由等聯合國成立宗旨。

吳釗燮也表示，台灣60年來持續向夥伴國家提供協助，在新冠肺炎肆虐下，世界各國受到嚴重社會經濟衝擊，現在是聯合國接納台灣的時刻，而台灣已準備做出貢獻，呼籲聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）接納所有各方參與，讓聯合國及其所服務的國家與人民真正受益。

但蔡丁貴對吳釗燮通篇以「台灣」為文不滿，30日在臉書發文質疑，民進黨政權精神錯亂的呼籲！怎麼又不是「中華民國台灣」了？台灣要跟聯合國合作，必須先去除「中華民國流亡政府」，不是嗎？

他認為，「是時候廢除中華民國憲法，終結中華民國殭屍流亡政府殖民體制了！台灣須要解殖獨立自決建國，自然就可以跟聯合國合作了！」

「『中華民國』就是台灣與聯合國合作的絆腳石擋路牆！」蔡丁貴批評，吳釗燮不懂嗎？行政院長蘇貞昌不懂嗎？立法院長游錫堃不懂嗎？副總統賴清德不懂嗎？蔡英文不懂嗎？「他們不會不懂，他們認為這樣可以自欺欺人的繼續執政！」

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