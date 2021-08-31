柯林頓性醜聞改編影集！　當年實習生變製作人曝20年痛苦經歷

▲當年24歲的陸文斯基與大她27歲、自由世界最高領導人柯林頓偷情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統柯林頓的醜聞於1998年曝光後震撼全國，醜聞女主角 ─ 24歲的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky），一夕間成為全國焦點。一路走來背負罵名，但現年48歲的她將有一部以女性觀點重現當時情況的影集上映；她在訪問中揭露自己的心路歷程，事件後續影響比柯林頓重創更深的她表示，拍這部片其中一個重要原因就是，不希望再有任何年輕女性犯下她犯過的錯。

柯林頓（Bill Clinton）與陸文斯基在1998年有過長達5個月的秘密戀情，當時還年輕的她因天真誤信國防部的崔普是閨密，揭露自己和柯林頓偷情過程中發生的種種，沒想到全程被崔普錄音，導致醜聞曝光。她向檢方坦承曾9度在白宮為柯林頓口交、拿雪茄自慰，並挑逗總統「我可以脫光衣服，然後開始......」；柯林頓則因說謊隱瞞婚外情遭到眾議院彈劾，他的說詞與肢體語言後來成為研究和調侃的經典案例。

▲▼陸文斯基坦承9次在白宮和柯林頓偷情。（圖／達志影像）

這樁當時震驚國際的醜聞距今已過23年，FX電視台針對此一事件改變成共有10集的影集《彈劾：美國犯罪故事》（Impeachment: American Crime Story），將於9月7日在美國首播。這部影集將由女性視角呈現，美國電視編劇、導演兼製作人墨菲（Ryan Murphy）早在2017年就和陸文斯基提及他的想法，但當時陸文斯基仍然相當驚恐，之後幾次請客吃飯，墨菲才成功說服陸文斯基擔任該劇製作人。

陸文斯基接受《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）訪問，揭露事件對她人生造成的衝擊，前一晚還是個默默無聞的人，隔天卻變成一個超級負面的公眾人物，甚至可能得去坐牢，「還會害妳的家人破產」，「而就算20年過去，我不再像1998年那時候每個晚上都登上新聞，也不代表故事已經結束了。（醜聞爆發）10年後，我還是沒有辦法找到工作。我沒辦法養活自己。」





▲希拉蕊柯林頓當時選擇與老公站再一起。（圖／達志影像）

製作這部影集就代表陸文斯基得親自挖掘自己20年都無法結痂痊癒的傷口，她自曝在看演員詮釋當年的自己和柯林頓時，整個過程對她而言非常超現實，甚至必須請一位心理治療師，在她做影集筆記時透過ZOOM視訊陪伴她，不需要一直說話，只要讓她知道自己不是一個人，「因為真的太難，太難了」，她說。

▲陸文斯基和女星比妮費爾德斯坦變成好友。（圖／翻攝自推特）

陸文斯基表示之所以最終會答應墨菲的極力邀請，是因為對方想要用不同的敘述方式再帶大眾回到當年的現場，聚焦在所有與事件相關的女性身上。年輕時鑄下大錯導致往後人生軌跡劇變的陸文斯基說，她想參與這個企劃當然有很多私人的原因，但她更希望不要再有年輕女性步上她的後塵。

28歲女星比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）在該影集中扮演陸文斯基，兩人後來更發展出一種相惜的情誼。陸文斯基說第一眼看到費爾德斯坦時，她立刻就想起當年的自己，甚至對費爾德斯坦生出一股非常強烈的保護慾，因為費爾德斯坦想成為一個知名演員，就代表她的生活必須暴露在公眾眼光之下；她們在拍攝影集期間變得熟絡，但陸文斯基從未到片場去探班。